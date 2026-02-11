Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история»
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал «РБК Спорт» об индивидуальном подходе в вопросе возможного запрета на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам.
«Я уверен, в каждом вопросе будет индивидуальный подход. К сожалению, есть спортсмены, которые бросили страну, предали ее. А есть те, кто по семейным обстоятельствам поменял гражданство или другим уважительным причинам. Поэтому надо относиться уважительно, у каждого своя история», — сказал Свищев.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на передаче «Центральный канал» в «VK Видео» заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.
В декабре 2025 года шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России (полученного в 2012 году) и гроссмейстера (2014) после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев сообщил, что будет выступать за Словению.
На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. За Россию также перестали выступать порядка десятка теннисистов.
