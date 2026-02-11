 Перейти к основному контенту
0
Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история»

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев допустил возможность запрета на въезд в страну атлетам, сменившим гражданство
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал «РБК Спорт» об индивидуальном подходе в вопросе возможного запрета на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам.

«Я уверен, в каждом вопросе будет индивидуальный подход. К сожалению, есть спортсмены, которые бросили страну, предали ее. А есть те, кто по семейным обстоятельствам поменял гражданство или другим уважительным причинам. Поэтому надо относиться уважительно, у каждого своя история», — сказал Свищев.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на передаче «Центральный канал» в «VK Видео» заявил, что атлетам из России, сменившим спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в страну.

В декабре 2025 года шахматиста Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России (полученного в 2012 году) и гроссмейстера (2014) после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев сообщил, что будет выступать за Словению.

На Олимпийских играх в Италии более 30 сменивших гражданство россиян выступают за другие сборные. За Россию также перестали выступать порядка десятка теннисистов.

Персоны
Рената Утяева
Дмитрий Свищев керлинг Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
