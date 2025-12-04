Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года
Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства и переходе в сборную Австрию. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.
«Австрия — это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома. Я обожаю бывать в Вене и с нетерпением жду, когда смогу сделать ее своим вторым домом», — написала Потапова.
24-летняя Потапова, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, является одной из самых перспективных теннисисток. Теперь теннисистка станет первой ракеткой Австрии (лучшая из теннисисток страны Юлия Грабер занимает 94-е место в рейтинге). Также Потапова трижды побеждала на турнирах под эгидой организации.
Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. Также она выиграла юниорский Уимблдон в 2016 году.
Российский спорт столкнулся с отъездом спортсменов за рубеж после февраля 2022 года на фоне введения санкций из-за специальной военной операции на Украине. И теннис не стал исключением. «РБК Спорт» собрал российских теннисистов из топ-100, которые с марта 2022 года сменили спортивное гражданство.
Натела Дзаламидзе
Натела Дзаламидзе в июле 2022 года заявилась на Уимблдон под флагом Грузии.
Ранее Дзаламидзе, которая родилась в Москве, представляла Россию. Она выступала на «Ролан Гаррос» под нейтральным флагом из-за отстранения российских теннисистов. В Париже она проиграла в 1/32 финала парного разряда, выступая с Камиллой Рахимовой.
В 2022-м организаторы Уимблдона отказались допускать российских спортсменов на турнир. В связи с этим Дзаламидзе обвинили в обходе запрета.
«Я не обхитрила Уимблдон или своих коллег. Я следовала всем правилам. Конечно, это было не самое простое решение, потому что сейчас непростое время, — призналась теннисистка The Times. — Первая беседа с WTA состоялась в начале марта в Индиан-Уэллсе. Это было до того, как Уимблдон принял решение отстранить российских игроков. Я приняла это решение просто потому, что хотела выступить на Олимпиаде».
«Это последний год, когда у меня может быть шанс начать играть за Грузию, — добавила Дзаламидзе. — Сборная России достаточно сильна, плюс очень сомнительно, что у нее будет шанс сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в следующем году. Федерация тенниса России со мной не связывалась. У нас не было никаких дискуссий по этому поводу».
На счету теннисистки на тот момент было два титула WTA в парном разряде, а в рейтинге пар замыкала топ-50. Оба титула она завоевала в 2021 году. Первый в октябре на турнире в румынском Клуже в паре со словенкой Каей Юван, второй — в ноябре в австрийском Линце вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой (на фото слева).
После перехода Дзаламидзе завоевала еще один титул в парах. Но вскоре потеряла место в топ-50, а в 2023-м — в топ-100. На данный момент занимает 215-е место.
Варвара Грачева
Российская теннисистка Варвара Грачева в марте 2023 года подала заявление на получение гражданства Франции, в которой преимущественно проживает с 2016 года. Уроженка Москвы тренируется в Elite Tennis Center в Каннах.
На тот момент 22-летняя спортсменка подчеркивала, что ее решение сменить гражданство не связано с военной операцией.
Результаты Грачевой заметно улучшились в начале 2023 года. Она за пару месяцев с конца топ-100 поднялась на 43-е место и впервые дошла до финала турнира WTA.
Повторить успех с выходом в финал ей больше не удалось. Но после перехода она обновила лучший результат в рейтинге — 39. Но 2024-й завершила вне топ-50, а в августе 2025-го вылетела из топ-100. На данный момент занимает 77-е место.
Элина Аванесян
Элина Аванесян с августа 2024 года начала выступать за Армению.
21-летняя Аванесян родилась в Пятигорске. В 2024 году до перехода в Армению впервые дошла до третьего круга на Australian Open и четвертого круга «Ролан Гаррос», заработала почти $600 тыс. призовых. Она стала первым за 30 лет лаки-лузером в 1/8 финала турнира «Большого шлема».
До перехода впервые и в единственный раз в карьере дошла до финала турнира WTA.
Аванесян на момент перехода занимала 58‑е место рейтинга WTA. А сезон впервые завершила в топ-50. В первой половине 2025 года она впервые вошла в топ-40, но затем случился резкий спад и нынешний сезон завершила вне топ-100.
Александр Шевченко
Александр Шевченко в январе 2024 года объявил, что будет представлять на соревнованиях Казахстан.
«Играть за Казахстан — лучшее решение в моей жизни, ведь от России я никогда ничего не получал», — заявил Шевченко спустя год в разговоре с Meta-ratings.kz. Он поблагодарил власти Казахстана за помощь и подчеркнул, что после переезда его карьера пошла в гору.
Шевченко на момент перехода занимал 48-е место в мировом рейтинге, он являлся шестой ракеткой России. Теперь располагается в конце топ-100.
Дарья Касаткина
Самая успешная российская теннисистка последних лет Дарья Касаткина в марте 2025 года сообщила о смене спортивного гражданства. Теперь она представляет Австралию.
По словам теннисистки, это решение далось ей нелегко. Она подчеркнула, что всегда будет «с уважением и глубокой признательностью относиться к своим корням», однако «очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом».
На тот момент она занимала 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее в этом же месяце уступила статус первой ракетки России 17-летней Мирре Андреевой.
На счету Касаткиной на момент перехода было восемь титулов WTA в одиночном разряде. В составе сборной России в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. На момент перехода ей было 27 лет.
После перехода Касаткина опустилась на 37-е место.
Камилла Рахимова
Теннисистка Камилла Рахимова перешла в сборную Узбекистана 1 декабря в 2025 году. Она занимает 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету 24-летней уроженки Екатеринбурга три титула WTA в парном разряде. Она не поднималась выше 60-го места.
В 2025 году Рахимова сенсационно выбила с Уимблдона пятую ракетку мира Джасмин Паолини, а на Australian Open дошла до четвертьфинала в парном разряде.
Мать Камиллы Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова) в молодости была одной из сильнейших теннисисток своей возрастной категории и представляла Узбекскую ССР, отметили в федерации.
Рахимова стала второй российской теннисисткой с октября, перешедшей в сборную Узбекистана.
