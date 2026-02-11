Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы

Здоровье, космос и ИИ станут главными драйверами спроса на рынке труд в ближайшие годы, считает ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он отметил, что вуз не расширяет прием, поскольку «крайне важен уровень поступающих абитуриентов

Специальности, связанные со здоровьем человека, освоением космоса и искусственным интеллектом, будут востребованы в ближайшие годы, заявил в эфире Радио РБК ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов. По его словам, сфера здоровья включает не только медицину и биологию, но и цифровые технологии, а космическая отрасль переживает новый этап развития.

«Мы все слышим и про полеты на Луну, полеты на Марс. Даже уже такие привычные вещи, как, например, спутниковые группировки низкоорбитальные, создают абсолютно новый уровень услуг, новый уровень сервиса, комфорта, удобства для людей. Это касается и связи, и наблюдения за поверхностью Земли. Я думаю, что вот это важная область, физтех ею активно занимаются тоже», — отметил Ливанов.

По его словам, в 2026 году план приема в МФТИ останется примерно на уровне прошлогоднего: университет готов принять 1117 человек на бюджетные места. Ректор подчеркнул, что вуз принципиально не расширяет набор, поскольку для него «крайне важен уровень тех абитуриентов, которые к нам приходят».

Одновременно МФТИ сокращает число учитываемых при поступлении Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ) и повышает минимальный подтверждающий балл ЕГЭ по профильному для олимпиады предмету с 75 до 80.

«Делается это для того, чтобы нам сбалансировать число тех, кто к нам поступает по результатам олимпиад и по результатам ЕГЭ, мы считаем, что нам оптимально поддерживать соотношение 50 на 50», — пояснил Ливанов.

Средний проходной балл в МФТИ сохраняется на высоком уровне — около 98. Как отметил ректор, это самый высокий показатель среди всех российских вузов, и в 2026 году он останется близким к этой отметке.

Наибольшее количество мест в прошлом и текущем году выделено на направления «прикладная математика и физика», «прикладная математика и информатика», «математика», «биология» и «биотехнологии». Ливанов добавил, что для вуза физика остается ключевой дисциплиной.

Стоимость платного обучения в МФТИ составляет в среднем около 1 млн рублей в год, при этом, по словам ректора, этих средств даже недостаточно.

«Для сравнения: у нас бюджет, приходящийся на одного бюджетного студента, около двух миллионов [в год]. То есть на самом деле [один] миллион [в год за обучение] — это даже недостаточно для того, чтобы поравнять реальные инвестиции, которые мы делаем в обучение бюджетных студентов. Но для МФТИ платные студенты не являются целевой задачей. Не очень много, примерно 10% от всего контингента», — рассказал Ливанов.

При этом он добавил, что образование — это «игра в долгую», поскольку уровень зарплат выпускников МФТИ, по его словам, самый высокий в России — более 300 тыс. рублей через два года после выпуска.

«Таким образом вы можете легко посчитать, что в целом эти инвестиции, даже если люди сами платят за свое образование, довольно быстро окупаются», — заключил он.

Ранее ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин в интервью РБК заявил, что в вопросе космических разработок «мы немного проспали технологический предел», однако, по его мнению, «еще не все потеряно». «При должном внимании и должном финансировании не все пропало. Просто нужно напрячься и этим заниматься», — отметил он.

В декабре 2025 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что ведомство планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений, том числе «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Позднее министр заявил, что система высшего образования в стране «в целом работает недостаточно эффективно». По его словам, при большом количестве студентов виден дефицит квалифицированных кадров.

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский в эфире Радио РБК рассказал, что сокращение мест по гуманитарным специальностям некоторые вузы почувствуют в ходе приемной кампании 2026 года.