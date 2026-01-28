 Перейти к основному контенту
0

В Московском политехе сообщили, какие вузы «почувствуют» сокращение мест

Миклушевский: гуманитарные и экономические вузы столкнутся с сокращением мест
Сюжет
Радио РБК
Гуманитарные и экономические вузы в 2026 году могут столкнуться с сокращением бюджетных мест в связи с запросом экономики на специальности другого профиля, считает ректор Московского политеха Владимир Миклушевский
Фото: Владимир Миклушевский / Global Look Press
Фото: Владимир Миклушевский / Global Look Press

Некоторые российские вузы в ходе приемной кампании 2026 года столкнутся с сокращением мест по гуманитарным специальностям, прежде всего это коснется университетов экономического и гуманитарного профиля, заявил в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.

«Те вузы, которые, ну скажем так, экономического профиля и гуманитарного, из того, что я знаю, — они почувствовали. Даже очень хорошие вузы, не буду их называть сознательно, экономического профиля, почувствовали сокращение платных мест», — рассказал Миклушевский. По его словам, Московский политех это затронет в минимальной степени, так как вуз инженерный.

Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих
Общество
Фото:Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС

Он добавил, что в Московском политехническом университете примерно 60% бюджетных мест и 40% коммерческих, такая тенденция сохраняется в последние несколько лет.

По мнению Миклушевского, регулировать количество мест в вузах нужно «с оглядкой на рынок труда» — выпускникам необходимо гарантировать рабочие места. В связи с этим контрольные цифры приема сейчас «жестко привязаны к потребностям экономики». Цифры предоставляет Минтруд, добавил ректор.

«Есть количество людей, которые, так сказать, по направлениям подготовки нужны экономике. Сейчас это сделано, и контрольные цифры прямо привязаны к этой потребности», — пояснил он.

В конце декабря 2025 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах. По его словам, сокращение коснется 40 направлений, в том числе экономических и гуманитарных. Основной целью меры министр назвал повышение качества высшего образования и его соответствие потребностям рынка труда. Сокращение будет постепенным, поскольку изменения могут привести к финансовым последствиям для части университетов.

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова
вузы поступление абитуриенты Московский политехнический университет
