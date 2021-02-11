Эксперты сообщили о рекордном с 2012 года росте долгов за электроэнергию

Они увеличились на 12 млрд руб. — это вчетверо больше, чем годом ранее. Рост задолженности связан с мораторием на штрафы за неплатежи по коммуналке, введенным из-за пандемии. Эксперты считают, что это не вызовет роста цен на свет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Долги жителей России за электроэнергию в 2020 году выросли на 12 млрд руб., что стало рекордной суммой с 2012 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики).

В 2018 году задолженность россиян за электроэнергию увеличилась на 6 млрд руб., в 2019-м — на 3 млрд руб. Прошлогодний рост привел к тому, что суммарные долги граждан за электричество сейчас составляют 66,6 млрд руб.

При этом в совокупности потребители должны энергосбытовым компаниям 287 млрд руб. Больше половины этих средств — 154 млрд руб. — долги непромышленных потребителей (в том числе и ЖКХ). Более 66 млрд руб. приходится на граждан, еще примерно столько же — на промышленность, сельхозпроизводителей и бюджетные предприятия.

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) оценивает задолженность россиян в 100 млрд руб. (включая долги ТСЖ и управляющих компаний).