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Общество ,  
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Эксперты сообщили о рекордном с 2012 года росте долгов за электроэнергию

Они увеличились на 12 млрд руб. — это вчетверо больше, чем годом ранее. Рост задолженности связан с мораторием на штрафы за неплатежи по коммуналке, введенным из-за пандемии. Эксперты считают, что это не вызовет роста цен на свет
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Долги жителей России за электроэнергию в 2020 году выросли на 12 млрд руб., что стало рекордной суммой с 2012 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики).

В 2018 году задолженность россиян за электроэнергию увеличилась на 6 млрд руб., в 2019-м — на 3 млрд руб. Прошлогодний рост привел к тому, что суммарные долги граждан за электричество сейчас составляют 66,6 млрд руб.

При этом в совокупности потребители должны энергосбытовым компаниям 287 млрд руб. Больше половины этих средств — 154 млрд руб. — долги непромышленных потребителей (в том числе и ЖКХ). Более 66 млрд руб. приходится на граждан, еще примерно столько же — на промышленность, сельхозпроизводителей и бюджетные предприятия.

Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Бизнес
Фото:Роман Храмовник / ТАСС

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) оценивает задолженность россиян в 100 млрд руб. (включая долги ТСЖ и управляющих компаний).

В качестве причины рекордного роста называется пандемия коронавирусной инфекции и введенный из-за нее с апреля по конец 2020 года мораторий на начисление штрафов за просрочку коммунальных платежей. Из-за того же COVID-19, удаленки и карантина население стало единственной категорией потребителей, увеличившей потребление электроэнергии в 2020 году. Как пишет «Коммерсантъ», рост составил около 4,5%.

Издание отмечает, что рост потребления может привести к выпадающим доходам гарантирующих поставщиков, которые покупают электричество для россиян по сниженной цене в зависимости от прогноза. Эксперты, однако, не считают, что это приведет к удорожанию тарифов выше утвержденного правительством ежегодного роста в 5%.

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Сергей Роженко из консалтингового агентства KPMG считает, что рост задолженности населения некритичен на фоне общей суммы платежей. По его оценкам, в 2020 году они составили 620–640 млрд руб., дополнительные неплатежи составили только 1,3–1,5%.

Гарантирующие поставки группы «Русгидро» в ценовых зонах увеличили полезный отпуск населению на 5,7%, «Атомэнергосбыт» зафиксировал рост на 3%, «Т Плюс» — на 2% выше прогнозового баланса. «Россети» сообщили, что в 2020 году полезный отпуск населению вырос на 5%.

Ранее в феврале «Совет рынка» пришел к выводу, что оптовая стоимость электричества в России в прошлом году достигла пятилетнего максимума. В европейской части страны и на Урале одноставочные цены поднялись на 3,4%, в Сибири — на 0,6%.

Эксперты оценили влияние роста цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс, рост оптовой стоимости находится в пределах инфляции, поэтому не отразится на тарифах для населения. К тому же эти цены полностью регулируются государством, что исключает влияние на платежи граждан.

Опрошенные РБК эксперты согласились со словами замминистра. «Те данные о повышении, которые появились сейчас, касаются оптового рынка. В наших условиях население платит меньше рыночной цены, поскольку государство очень озабочено сдерживанием тарифов», — заявила председатель правления Ассоциации ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая.

Автор
Михаил Котляр
электроэнергия Россия долг
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Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Бизнес
Власти оценили эффект от рекорда цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
Эксперты оценили влияние роста цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
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