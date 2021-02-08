Эксперты оценили влияние роста цен на электроэнергию на платежки ЖКХ

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Повышение оптовых цен на электроэнергию в России не должно привести к росту тарифов на электричество для россиян, поскольку их устанавливает государство. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики, сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. Так, в европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4%, составив 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — на 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

«Те данные о повышении, которые появились сейчас, касаются оптового рынка. В наших условиях население платит меньше рыночной цены, поскольку государство очень озабочено сдерживанием тарифов», — пояснила РБК председатель правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) Наталья Невмержицкая.

Она отметила, что тарифы для граждан также могут меняться с учетом инфляции, однако здесь нет прямой связи. По словам Невмержицкой, в условиях, когда власти устанавливают низкие тарифы на электроэнергию, за население доплачивают другие участники рынка.