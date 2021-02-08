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Эксперты оценили влияние роста цен на электроэнергию на платежки ЖКХ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Повышение оптовых цен на электроэнергию в России не должно привести к росту тарифов на электричество для россиян, поскольку их устанавливает государство. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка», объединяющей участников рынка энергетики, сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. Так, в европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4%, составив 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — на 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

«Те данные о повышении, которые появились сейчас, касаются оптового рынка. В наших условиях население платит меньше рыночной цены, поскольку государство очень озабочено сдерживанием тарифов», — пояснила РБК председатель правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) Наталья Невмержицкая.

Власти оценили эффект от рекорда цен на электроэнергию на платежки ЖКХ
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Она отметила, что тарифы для граждан также могут меняться с учетом инфляции, однако здесь нет прямой связи. По словам Невмержицкой, в условиях, когда власти устанавливают низкие тарифы на электроэнергию, за население доплачивают другие участники рынка.

«Мне кажется, что рост цен не должен повлиять на среднюю платежку в ближайшее время. Потому что тарифы на коммунальные услуги у нас регулируются государством, они регулируются исходя из политических соображений», — заявила РБК исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

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Она также напомнила, что многие регионы так и не достигли в прошлом году потолка среднего платежа за услуги ЖКХ, установленного правительством.

Разворотнева указала, что скачок оптовых цен повлияет на расчеты между юридическими лицами — производителями энергии, оптовиками.

«Уровень роста цен 3-4% на коммунальные услуги, который был заявлен на будущий год, я думаю, сохранится, потому что сейчас не та ситуация, чтобы резко повышать цены», — добавила она.

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