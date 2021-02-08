В Минэнерго исключили влияние оптовых цен на электроэнергию на розничные

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Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году выросла в рамках инфляции, эти цены не влияют на тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью. По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции», — заявил он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» писал, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет. В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

Сниккарс уточнил РБК, что такой прирост цен «существенно ниже инфляции». Поэтому в Минэнерго не видят каких-то сложностей с увеличением стоимости для прочих потребителей.