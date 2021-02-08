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Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд

Хотя спрос на электроэнергию на оптовом рынке в 2020 году упал из-за пандемии, к значительному снижению оптовых цен это не привело. Свою роль в этом сыграли нерыночные надбавки, указывают эксперты
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» (объединяет участников рынка энергетики). В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

Одноставочная цена включает в себя две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (рынок на сутки вперед, РСВ) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Первая составляющая в 2020 году подешевела, но рост оптовой стоимости обеспечило сильное подорожание мощностей. Рост цен на мощность за 2020 год оказался выше инфляции: в первой ценовой зоне (европейская часть страны и Урал) — 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. руб.

При этом показатель РСВ подешевел на 6% в первой ценовой зоне, до 1,199 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а во второй — на 3,9%, до 859,5 руб. за 1 МВт•ч.

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Причиной роста цен на мощности эксперты называют нерыночные надбавки, которые в них закладываются. В основном речь идет о надбавках за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых возобновляемых источников энергии, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. Введение в строй новых энергоблоков наложилось на падение числа потребителей, связанное с пандемией. В результате удельная цена выросла.

По прогнозу «Совета рынка», в этом году одноставочная оптовая цена увеличится в стране в среднем на 5,6%, в этот раз в первую очередь за счет Сибири. В европейской части страны и на Урале рост цен составит 3,8%, в Сибири — 13,4%.

Как заявил газете Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», конечные цены на электроэнергию в среднем по стране могут вырасти на 5,5%.

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В «Сообществе потребителей энергии» считают, что рост цен при снижении спроса избытке мощностей «противоречит рыночным законам, поощряет отраслевую неэффективность и снижает привлекательность энергосистемы для потребителей».

Автор
Георгий Тадтаев
энергетика электроэнергия цены
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