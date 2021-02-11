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Церемония вручения «Оскара» из-за COVID пройдет в нескольких местах

Трансляция церемонии вручения «Оскара» будет вестись одновременно из нескольких мест, в том числе из театра «Долби». Ранее стало известно, что в шорт-лист премии вошли два российских режиссера
Фото: Matt Sayles / Invision / AP
Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет одновременно в нескольких местах. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Reuters.

«Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но при этом соблюсти требования из-за COVID-19, трансляция церемония будет вестись из нескольких мест, в том числе из знаменитого театра «Долби», — сообщил представитель американской киноакадемии.

В 2021 году американская киноакадемия перенесла церемонию вручения «Оскара» из-за пандемии коронавируса с 28 февраля на 25 апреля. Кто будет ведущим, пока не известно. Номинанты на премию будут объявлены 15 марта.

Накануне стало известно, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» вошел фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» Это черно-белый фильм, повествующий о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Картина ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар»
Общество
Фото:Kevin Winter / Getty Images

Еще один фильм другого российского режиссера включили в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Это документальная лента «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского, которая рассказывает о жизни свиноматки Гунды и ее поросят, а также о двух коровах, одноногой курице и других обитателях норвежской фермы. Фильм повествует о красоте животного мира и проповедует вегетарианство (сам режиссер является веганом). Один из исполнительных продюсеров фильма — голливудский актер Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор»), экоактивист и защитник прав животных.

Опрошенные РБК кинокритики сошлись во мнении, что документальная лента «Гунда» имеет больше шансов побороться за «Оскар» в своей категории, чем «Дорогие товарищи». В то же время они не исключили и потенциал картины Кончаловского. По мнению кинообозревателя журнала Esquire Егора Москвитина, главным соперником «Дорогих товарищей» при попадании в финал может оказаться фильм «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, главную роль в котором исполнил актер Мадс Миккельсен («Охота», «Казино Рояль», сериал «Ганнибал»).

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