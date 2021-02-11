Церемония вручения «Оскара» из-за COVID пройдет в нескольких местах

Трансляция церемонии вручения «Оскара» будет вестись одновременно из нескольких мест, в том числе из театра «Долби». Ранее стало известно, что в шорт-лист премии вошли два российских режиссера

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет одновременно в нескольких местах. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Reuters.

«Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но при этом соблюсти требования из-за COVID-19, трансляция церемония будет вестись из нескольких мест, в том числе из знаменитого театра «Долби», — сообщил представитель американской киноакадемии.

В 2021 году американская киноакадемия перенесла церемонию вручения «Оскара» из-за пандемии коронавируса с 28 февраля на 25 апреля. Кто будет ведущим, пока не известно. Номинанты на премию будут объявлены 15 марта.

Накануне стало известно, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» вошел фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» Это черно-белый фильм, повествующий о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Картина ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.