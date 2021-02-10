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Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Режиссер фильма «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский
Режиссер фильма «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщает пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего в список попали 15 картин. Помимо Кончаловского, бороться за престижную награду будут представители шести европейских, трех азиатских, двух африканских стран, а также трех государств из Северной и Южной Америк.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
Андрей Кончаловский фильм шорт-лист «Оскар»
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