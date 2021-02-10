Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар»
Документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского имеет больше шансов побороться за «Оскар» в своей категории, чем «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, который попал в число претендентов на звание лучшего зарубежного фильма. Такое мнение в беседе с РБК высказали кинокритики.
В среду стало известно, что российские ленты вошли в шорт-листы (топ-15) премии американской киноакадемии. Кто войдет в число номинантов и будет бороться за награду, будет объявлено 15 марта. Вручение «Оскаров» состоится 25 апреля.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле мирных жителей Новочеркасска во время забастовки в 1962 году. Главную роль работницы парткома Людмилы исполнила актриса, жена режиссера Юлия Высоцкая. Фильм вышел в российский прокат 12 ноября 2020 года. По данным «Кинопоиска», он собрал $157 тыс. Картина была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля и получила специальный приз жюри.
Документальная картина «Гунда» режиссера Виктора Косаковского признана критиками одной из лучших лент 2020 года. Ведущий кинокритик The New York Times Манола Даргис включила «Гунду» в свой список десяти лучших фильмов 2020 года. Черно-белый фильм о жизни свиньи Гунды и ее поросят спродюсировал актер Хоакин Феникс.
Кирилл Разлогов оценил обе картины как «довольно серьезных претендентов», но отметил, что гарантий прохождения в следующий этап номинации, нет. Часто фильмы входили в список номинантов благодаря специальному мнению, сейчас же осталось только общее голосование.
«Единственное, что дальше будет играть свою роль, — политкорректная тенденция, в рамках которой киноакадемия обычно пытается поддерживать кинематографы развивающихся стран с небольшими и экзотическими кинематографами. И мы в эту политкорректную моду не очень входим», — прогнозирует Разлогов.