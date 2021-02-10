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Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар»

Фото: Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского имеет больше шансов побороться за «Оскар» в своей категории, чем «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, который попал в число претендентов на звание лучшего зарубежного фильма. Такое мнение в беседе с РБК высказали кинокритики.

В среду стало известно, что российские ленты вошли в шорт-листы (топ-15) премии американской киноакадемии. Кто войдет в число номинантов и будет бороться за награду, будет объявлено 15 марта. Вручение «Оскаров» состоится 25 апреля.

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» рассказывает о расстреле мирных жителей Новочеркасска во время забастовки в 1962 году. Главную роль работницы парткома Людмилы исполнила актриса, жена режиссера Юлия Высоцкая. Фильм вышел в российский прокат 12 ноября 2020 года. По данным «Кинопоиска», он собрал $157 тыс. Картина была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля и получила специальный приз жюри.

Документальная картина «Гунда» режиссера Виктора Косаковского признана критиками одной из лучших лент 2020 года. Ведущий кинокритик The New York Times Манола Даргис включила «Гунду» в свой список десяти лучших фильмов 2020 года. Черно-белый фильм о жизни свиньи Гунды и ее поросят спродюсировал актер Хоакин Феникс.

Кирилл Разлогов оценил обе картины как «довольно серьезных претендентов», но отметил, что гарантий прохождения в следующий этап номинации, нет. Часто фильмы входили в список номинантов благодаря специальному мнению, сейчас же осталось только общее голосование.

«Единственное, что дальше будет играть свою роль, — политкорректная тенденция, в рамках которой киноакадемия обычно пытается поддерживать кинематографы развивающихся стран с небольшими и экзотическими кинематографами. И мы в эту политкорректную моду не очень входим», — прогнозирует Разлогов.

Тем не менее критик отмечает, что шансов на премию больше у фильма «Гунда», «одной из самых знаменитых документальных картин этого года», а не у «Дорогих товарищей». «Тут важно, что фильм про животных. Это можно и это поддерживается, но могут предпочесть что-то более политически актуальное», — добавляет Разлогов.

Фильм российского режиссера «Гунда» вошел в шорт-лист «Оскара»
Общество
Виктор Косаковский

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Кинокритик, член редколлегии журнала «Искусство кино» Егор Беликов также считает, что у «Гунды» стать лауреатом «Оскара» шансов больше, чем у картины Кончаловского. Фильм Косаковского о жизни животных на ферме снят «с большим почтением, нежностью и трепетом». Продюсером, пусть и номинальным, был Хоакин Феникс — «сделано это, чтобы подчеркнуть проэкологическую позицию авторов», отметил Беликов.

Он добавил, что фильм «Гунда» на самом деле сложно назвать российским. «Принадлежность фильма определяется по тому, кто в него вложил денег, и этот фильм — это копродукция Норвегии и США, снятая в Норвегии на американские деньги российским режиссером-документалистом Косаковским, который в России давно не живет и катается между Берлином и Америкой», — отметил он.

Тем не менее Беликов не отрицает и потенциал картины Кончаловского. «Я думаю, что у «Дорогих товарищей» довольно неплохие шансы получить номинацию. Фильм, очевидно, выглядит неплохо по сравнению с остальными, и в пятерку наиболее значимых для киноакадемии фильмов 2020 года наверняка войдет. К этому есть все предпосылки, он вошел во многие списки лучших фильмов американских кинокритиков, вообще известен в Америке, есть дистрибьюторы», — сказал критик.

«С другой стороны, на саму статуэтку у него нет почти никаких шансов, потому что полным ходом к «Оскару» идет фильм «Еще по одной» Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсоном — главный авторский хит 2020 года про алкоголизм, что, наверное, проще и понятнее всем, чем сложные перипетии советской историографии», — полагает Беликов.

Фильм Кончаловского о Новочеркасске вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Режиссер фильма &laquo;Дорогие товарищи!&raquo; Андрей Кончаловский

Кинообозреватель журнала Esquire Егор Москвитин поделился с РБК надеждой, что оба фильма попадут в список номинантов, но смогут ли победить — «вопрос открытый».

«Сильной стороной фильма Андрея Кончаловского является то, что это черно-белая трагедия, а в Голливуде очень любят черно-белое кино. Тут можно вспомнить успех «Иды» Павла Павликовского. Во-вторых, это отношения общества и власти, а эта конфронтация актуальна не только для России, но и для Америки и Европы. В-третьих, это фильм действительно прославленного режиссера, который занимается кино больше полувека, в том числе и в Голливуде. В-четвертых, это кино с понятной фестивальной судьбой», — считает Москвитин.

Главным соперником Кончаловского при попадании в финал критик также называет Томаса Винтерберга и его фильм «Еще по одной».

В пользу фильма «Гунда», отмечает Москвитин, говорит его фестивальная история, продюсерство Хоакина Феникса и тема картины, соответствующая повестке дня. «Но в то же время, если мы посмотрим на конкурентов, — добавляет критик, — то там много фильмов от таких гигантов, как Netflix, Apple TV и Amazon, то есть американских стримингов, а также фильм «Добро пожаловать в Чечню» от HBO. У этих каналов и фильмов много ресурсов для продвижения своих фильмов, и тут «Гунда» может просто затеряться. Но давайте болеть за наших».

Авторы
Роман Кирьянов, Анна Шишкина
«Оскар» номинанты «Оскара» кино Андрей Кончаловский новости
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