Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за пандемии

Организаторы премии вошли в положение кинокомпаний, которым пришлось сдвинуть сроки производства и выпуска на экран фильмов в связи с карантином

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Американская киноакадемия перенесла 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии.

Также переносится открытие для публики музея киноакадемии, которое было запланировано на декабрь 2020 года — теперь оно состоится 30 апреля 2021 года.

Изменения в расписании сделаны из-за пандемии коронавируса и принятых в Штатах карантинных мер. Из-за установленных ограничений многие компании не успеют выпустить свои фильмы в сроки, обозначенные ранее. Поэтому киноакадемия изменила и даты окончания приема заявок на «Оскар», и период, в течение которого фильмы должны появиться на экранах.

«Срок рассмотрения заявки на получение премии «Оскар» был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

В конце апреля киноакадемия объявила, что допустит к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято впервые за всю историю «Оскара». Организаторы премии уточнили, что новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются.



Для того чтобы участвовать в отборе, фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма, а также удовлетворять остальным критериям.

По данным Университета Хопкинса, США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из 7,9 млн заболевших по всему миру 2,1 млн были зарегистрированы в США. При этом более 115 тыс. американцев после заражения умерли.