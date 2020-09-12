Награду Кончаловский получил за историческую драму «Дорогие товарищи». Она повествует о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел»

Андрей Кончаловский (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Российский режиссер Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи». Трансляция церемонии награждения велась на YouTube-канале мероприятия.

«Спасибо большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. И, конечно, спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что подождала меня», — сказал Кончаловский.

Специальный приз жюри — это одна из шести главных наград кинофестиваля. По значимости она уступает лишь «Золотому льву», Призу Большого жюри и «Серебряному льву» за режиссуру.

Этой награды Кончаловский удостоился за историческую драму «Дорогие товарищи». Фильм рассказывает о разгоне демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда рабочие вышли на улицы города, требуя повысить зарплату и улучшить условия жизни. По ним открыли огонь, 26 человек погибли, десятки были ранены.

Главную роль в фильме сыграла жена режиссера актриса Юлия Высоцкая.