Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист «Оскара»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Мадуро сообщил о поставке первой партии «Спутник V» на следующей неделе Политика, 05:46 Россиянка Касаткина уступила седьмой ракетке мира на Australian Open Спорт, 05:38 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 05:30 Россиянка Потапова впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема Спорт, 05:28 Синоптики спрогнозировали самый продолжительный снегопад за три года Общество, 05:15 Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист премии «Оскара» Общество, 04:52 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 04:25 Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V» Общество, 04:18 Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC Спорт, 04:00 Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар» Общество, 03:46 Ректор Sciences Po покинул пост из-за секс-скандала Общество, 03:28 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 03:11 Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» и «Роботов» студию Бизнес, 02:49 Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу Политика, 02:14
Общество ,  
0 

Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист «Оскара»

Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом сообщается на сайте премии. Всего на награду претендуют 15 документальных работ.

Черно-белый документальный фильм рассказывает о жизни свиноматки Гунды и ее поросят. А также о двух коровах, одноногой курице и других обитателях норвежской фермы. Фильм повествует о красоте животного мира и проповедует вегетарианство (сам режиссер является веганом). Одним из исполнительных продюсеров фильма является известный голливудский актер Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор») — экоактивист и защитник прав животных.

Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Режиссер фильма &laquo;Дорогие товарищи!&raquo; Андрей Кончаловский

Фильм впервые был представлен на Берлинском кинофестивале и получил восторженные отзывы зрителей. Кинокритик Антон Долин разглядел в картине отсылки на Библию, работы Рафаэля и «обострившееся осознание хрупкости человеческого бытия». Газета The New York Times назвала работу русского режиссера «изысканно-красивым взглядом на животный мир».

Другим российским фильмом, который претендует на главную кинопремию мира, стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» Картина вошла в шорт-лист в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». В ней рассказывается о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, когда вошедшая в город армия применила против протестующих боевые патроны. У фильма уже имеется специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

«Оскар» Виктор Косаковский кино документальный фильм
Материалы по теме
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Российский фильм вошел в лонг-лист «Оскара»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter