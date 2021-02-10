Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист «Оскара»

Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом сообщается на сайте премии. Всего на награду претендуют 15 документальных работ.

Черно-белый документальный фильм рассказывает о жизни свиноматки Гунды и ее поросят. А также о двух коровах, одноногой курице и других обитателях норвежской фермы. Фильм повествует о красоте животного мира и проповедует вегетарианство (сам режиссер является веганом). Одним из исполнительных продюсеров фильма является известный голливудский актер Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор») — экоактивист и защитник прав животных.

Фильм впервые был представлен на Берлинском кинофестивале и получил восторженные отзывы зрителей. Кинокритик Антон Долин разглядел в картине отсылки на Библию, работы Рафаэля и «обострившееся осознание хрупкости человеческого бытия». Газета The New York Times назвала работу русского режиссера «изысканно-красивым взглядом на животный мир».

Другим российским фильмом, который претендует на главную кинопремию мира, стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» Картина вошла в шорт-лист в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». В ней рассказывается о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, когда вошедшая в город армия применила против протестующих боевые патроны. У фильма уже имеется специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.