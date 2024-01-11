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В России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов

Росстат: в России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов
В 2022-м по сравнению с 2010 годом число абортов сократилось более чем вдвое, а количество женщин, сделавших стерилизацию, выросло на 2,5 тыс.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России на фоне снижения количества сделанных женщинами абортов выросло число тех, кто делает стерилизацию, следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023». На данные обратила внимание «Фонтанка».

Если в 2010-м число абортов составляло почти 1,186 млн, то в 2022 — около 504 тыс. На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет показатель в 2010-м составлял 31,7, в 2022 — 14,7.

Операций по стерилизации в 2010 году подверглись 12,5 тыс. женщин, в 2022-м — уже 15 тыс. Показатель на 100 тыс. для 15–49-летних женщин в 2010-м составлял 33,4, в 2022-м — 44,6. Стоит отметить, что прямо восходящей тенденции к росту числа стерилизаций нет: например, в 2015 и 2019 годах их было более 14 тыс., в 2020-м — 12,6 тыс., в 2021-м — снова больше 14 тыс.

Стерилизация проводится путем перевязки маточных труб (с помощью нитей или колец), операция необратима.

При этом по сравнению с 2010-м число женщин, которые применяют такие виды контрацепции, как гормональные препараты и внутриматочные спирали, снизилось. В первом случае — с 4,6 млн человек до 3,844 млн в 2022-м; во втором — с 4,7 млн до 2,5 млн.

Две трети россиян выступили против запрета абортов
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В декабре, как писали "Ведомости", комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках. В письме комитета говорилось о необходимости сохранения права выбора гражданином России врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных. С подобным предложением выступали в Нижегородской области.

При этом незадолго до этого в некоторых регионах (в частности, Крыму и Курской области) частные клиники отказались от проведения медикаментозных абортов. В других субъектах стали вводить ответственность за склонение женщин к абортам (например, в Псковской и Мордовии).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
аборты контрацептивы беременность
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