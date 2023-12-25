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В Псковской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам

В Псковской области ввели штрафы до ₽50 тыс. за склонение женщин к абортам
Фото: Bernhard Claben / Global Look Press
Фото: Bernhard Claben / Global Look Press

Депутаты законодательного собрания Псковской области приняли законопроект об административном наказании за склонение женщин к абортам. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Склонением к прерыванию беременности будут считаться «уговоры, предложения, подкуп, обман». Административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, был сделан аборт или нет. В качестве наказания предусмотрен штраф: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Информирование беременной женщины о наличии медицинских либо социальных показаний к аборту, включенных в официальный перечень, не будет считаться склонением к аборту и не подразумевает административного наказания, отмечается в принятом законопроекте.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Законопроект о запрете склонения к аборту внес в региональный парламент губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он также предложил внедрить систему поощрения для медработников, которые убедили женщину отказаться от прерывания беременности.

Ведерников отметил, что вопрос абортов «требует особого внимания» на фоне «непростой демографии региона». Он отметил, что число искусственных прерываний беременности в области стабильно снижается несколько лет подряд, однако 20% беременных женщин все же решают сделать аборт.

Ранее региональные законы о запрете склонения к аборту приняли в Мордовии, а также Тверской, Калининградской, Курской и Новгородской областях. Власти Челябинской, Липецкой и Курской областей, Татарстана и Крыма сообщили о добровольном отказе частных клиник от проведения абортов.

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Теги
Псковская область Депутаты аборты штраф Михаил Ведерников
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