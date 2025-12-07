 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат сообщила, какого решения по квартире Долиной ожидает Лурье

Лурье ждет, что Верховный суд признает законной сделку с квартирой Долиной
Светлана Свириденко
Светлана Свириденко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Полина Лурье намерена добиться признания законной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщила «РИА Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Ранее Долина пообещала, что вернет Лурье все потраченные 112 млн руб., однако защита настаивает на том, чтобы жилье осталось в распоряжении Лурье.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала адвокат.

Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Лурье приобрела у Долиной квартиру в Хамовниках, после чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, и оспорила сделку купли-продажи. Лурье осталась без денег и без квартиры.

Ранее адвокат сообщила, что Долина предложила мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. Тогда Лурье это предложение не приняла.

Александра Озерова
Лариса Долина квартира собственность Имущество жилье
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
