Адвокат сообщила, какого решения по квартире Долиной ожидает Лурье

Светлана Свириденко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Полина Лурье намерена добиться признания законной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщила «РИА Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Ранее Долина пообещала, что вернет Лурье все потраченные 112 млн руб., однако защита настаивает на том, чтобы жилье осталось в распоряжении Лурье.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала адвокат.

Летом 2024 года Лурье приобрела у Долиной квартиру в Хамовниках, после чего певица заявила, что стала жертвой мошенников, и оспорила сделку купли-продажи. Лурье осталась без денег и без квартиры.

Ранее адвокат сообщила, что Долина предложила мировое соглашение: вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. Тогда Лурье это предложение не приняла.