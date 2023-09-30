Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

Массажист Кевина Спейси обвинил актера в сексуальных домогательствах. Летом актера оправдали сразу по четырем пунктам обвинений сексуального характера

Массажист голливудского актера Кевина Спейси обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание Daily Beast.

Массажист, имя которого не указывается, утверждает, что актер несколько раз домогался до него в 2016 году. Также Спейси предлагал массажисту дополнительные деньги за сексуальные услуги.

Массажист также рассказал, что не мог отменить встреч с Кевином Спейси, поскольку актер каждый раз записывался под разными именами.

Спейси — обладатель двух премий американской киноакадемии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски». В 2017-м был вынужден покинуть съемочную группу сериала «Карточный домик» из-за обвинений в непристойном поведении на съемочной площадке и за ее пределами.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. Они пришли к выводу, что произошедшие в 1986 году действия Спейси в отношении 14-летнего на тот момент Рэппа не носили сексуального характера.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против актера, по которому Спейси обвиняли в домогательствах к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет в 2016-м. Актер не признал свою вину, а истец отказался представить в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и компрометирующие видеоматериалы.

В июле 2023 года Лондонский суд присяжных оправдал актера по всем пунктам обвинения в сексуальных домогательствах сразу против четырех мужчин с 2004 по 2013 годы. Присяжные вели дискуссии более 12 часов. Во время оглашения приговора актер заплакал.

Перед заседанием суда Спейси рассказал о режиссерах и продюсерах, которые «готовы нанять меня, как только с меня будут сняты эти обвинения». В день вынесения решения присяжных, 26 июля, ему исполнилось 64 года.