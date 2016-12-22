Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье получил новосибирскую прописку — в российский паспорт артиста уже поставили соответствующий штамп. Об этом «РБК Новосибирск» сообщила представитель актера, его бизнес-партнер Юлия Мосман.

По ее словам, Депардье приехал в Новосибирск 2 декабря. Она заявила, что актер решил поменять саранскую прописку на новосибирскую из-за более выгодного географического положения города. Как пояснила Мосман, команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания. Кроме того, актер и его продюсер Арно Фрилле совместно с «Первым каналом» планируют снять о Новосибирске документальный фильм.

Позднее Мосман уточнила РБК, что актер планирует снять цикл документальных фильмов о России, «которые осветят различные регионы и города страны». Они будут показаны в Европе.

Жерар Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это, после того как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном.

В сентябре турецкие СМИ сообщили о намерении Депардье получить гражданство Турции.