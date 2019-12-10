Что случилось за день. Главные новости РБК

Бывший мэр российской столицы (с 1992 по 2010 год) скончался в Германии на 84-м году жизни после операции на сердце. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2

Американские законодатели согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В него были включены санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2. Однако в документ не попал ряд других ограничений, которые конгрессмены обсуждали в течение года.