Общество , 10 дек, 19:24
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Умер Юрий Лужков, США смягчили санкции в отношении «Северного потока-2», Путин рассказал о ключевом требовании Зеленского в Париже, судьба «золотой акции» «Яндекса»; главные новости — в обзоре РБК
Юрий Лужков
Умер Юрий Лужков
Бывший мэр российской столицы (с 1992 по 2010 год) скончался в Германии на 84-м году жизни после операции на сердце. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
- Свои соболезнования семье Лужкова принес президент России Владимир Путин. Он назвал его настоящим «градоначальником», а также «ярким и смелым политиком». Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил уверенность, что память о Лужкове будет увековечена в столице.
- Лужков родился в Москве в 1936 году в семье рабочих. Политическую карьеру он начал в советское время, став депутатом Моссовета. В июне 1991 года был избран вице-мэром Москвы, а в 1992 году стал столичным градоначальником. Позднее он трижды побеждал на выборах.
- С 2001 года Лужков был сопредседателем высшего совета партии «Единая Россия». 28 сентября 2010 году после публичного конфликта с президентом Дмитрием Медведевым был отправлен им в отставку и покинул партию. После своей отставки Лужков занимался пчеловодством, бизнесом в Калининградской области, писал мемуары. В 2015 году опроверг информацию о том, что собирается возвращаться в большую политику. В 2016 году Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2
Американские законодатели согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В него были включены санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2. Однако в документ не попал ряд других ограничений, которые конгрессмены обсуждали в течение года.
- Из итоговой версии законопроекта сенатора Теда Круза, который намеревался затормозить строительство газопровода, убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые услуги для судов-трубоукладчиков, а также компаний, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием газопроводов.
- В финальную версию проекта оборонного бюджета не вошли и санкции против нового российского госдолга. Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен этими поправками хотели предотвратить вмешательство России в следующие президентские выборы.
- Конгрессмены могут принять оборонный бюджет уже на этой неделе. Президент США Дональд Трамп должен подписать его в течение десяти дней. Таким образом, военный бюджет с санкциями может вступить в силу к концу года. Правда, у главы государства останется право их не применять, если они будут противоречить интересам нацбезопасности США.
Путин объяснил невозможность передачи Украине границы в Донбассе
Президент России прокомментировал просьбу его украинского коллеги на саммите в Париже о передаче под контроль Киева границы с Россией в Донбассе. Но, по словам Владимира Путина, спешка в этом вопросе недопустима.
- «Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — заявил Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ).
- Он выразил сомнение, что президент Зеленский сможет противостоять националистам. «Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — добавил Путин.
- В 1995 году населенный преимущественно мусульманами город Сребреница был взят армией боснийских сербов, после чего в районе были расстреляны несколько тысяч человек.
Греф сообщил о согласовании продажи «золотой акции» «Яндекса» за 10 минут
Когда «Яндекс» решил изменить свою корпоративную структуру, Сбербанк не стал «цепляться» за возможность контроля и добровольно расстался с «золотой акцией», которой владел с 2009 года. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
- Изменить корпоративную структуру руководство «Яндекса» вынудил законопроект депутата Антона Горелкина, который предполагал ограничение до 20% доли иностранцев в компаниях, которые владеют значимыми сайтами. «Яндекс» потенциально подпадал под действие законопроекта.
- Согласно новой структуре, держатель «золотой акции» — Сбербанк — должен был передать ее в специально созданный Фонд общественных интересов. «У нас были консультации, и консультации длились 10 минут. Я сказал сразу, что мы готовы будем передать эту акцию», — сообщил Греф.
- Глава Сбербанка считает, что изменение корпоративной структуры ИТ-компании произошло без давления на акционеров. «Слово «заставили» я бы не применял в данном случае», — сказал Греф. Перемены в холдинге он назвал «хорошим компромиссом для всех заинтересованных сторон».
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