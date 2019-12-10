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Путин предрек новую Сребреницу из-за передачи Украине границы в Донбассе

Преждевременная передача властям Украины контроля над границей с России в Донбассе грозит повторением в регионе трагедии в боснийской Сребренице, где во время военных действий после распада Югославии погибли тысячи человек.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?», — заявил Путин 10 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) (цитата по ТАСС).

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донбассе, где столкнулся с группой добровольцев, выступающих против разведения сил в Донбассе. Позднее первый командир добровольческого полка «Азов», лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий опубликовал видеообращение, в котором пригрозил ввести в Донбасс тысячи своих единомышленников.

Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

 

Ранее тот же Билецкий ставил Зеленскому ультиматум в связи с планами проведения телемоста российского и украинского каналов.

«Иначе ответ «зеленым человечкам» Кремля начнут давать «черные человечки», — заявил тогда Билецкий.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Владимир Путин
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