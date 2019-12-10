Греф сообщил о согласовании продажи «золотой акции» «Яндекса» за 10 минут

Сбербанк отошел от управления IT-компании добровольно, заявил Герман Греф. Изменение корпоративной структуры «Яндекса» он назвал «хорошим компромиссом»

Сбербанк согласовал отказ от «золотой акции» «Яндекса» с основателем холдинга Аркадием Воложем, передача была добровольной, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. По его словам, банк не стал «цепляться» за возможность контроля, поскольку новая структура «Яндекса» стала лучше.

«У нас были консультации, и консультации длились 10 минут. Я сказал сразу, что мы готовы будем передать эту акцию. Я всегда видел эту «золотую акцию» скорее как поддержку компании «Яндекс» и свое участие в совете директоров. <…> Если сейчас возникает другая структура, которая соответствует новому времени и улучшает структуру компании, я сразу сказал, что мы не будем цепляться», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что изменение корпоративной структуры IT-компании произошло без давления на акционеров.

«Слово «заставили» я бы не применял в данном случае. Мне кажется, заставить никого невозможно. «Яндекс» — независимая компания», — подчеркнул Греф. Перемены к холдинге он назвал «хорошим компромиссом для всех заинтересованных сторон».