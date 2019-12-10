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Финансы ,  
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Греф сообщил о согласовании продажи «золотой акции» «Яндекса» за 10 минут
Сбербанк отошел от управления IT-компании добровольно, заявил Герман Греф. Изменение корпоративной структуры «Яндекса» он назвал «хорошим компромиссом»
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Сбербанк согласовал отказ от «золотой акции» «Яндекса» с основателем холдинга Аркадием Воложем, передача была добровольной, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК. По его словам, банк не стал «цепляться» за возможность контроля, поскольку новая структура «Яндекса» стала лучше.

«У нас были консультации, и консультации длились 10 минут. Я сказал сразу, что мы готовы будем передать эту акцию. Я всегда видел эту «золотую акцию» скорее как поддержку компании «Яндекс» и свое участие в совете директоров. <…> Если сейчас возникает другая структура, которая соответствует новому времени и улучшает структуру компании, я сразу сказал, что мы не будем цепляться», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что изменение корпоративной структуры IT-компании произошло без давления на акционеров.

«Слово «заставили» я бы не применял в данном случае. Мне кажется, заставить никого невозможно. «Яндекс» — независимая компания», — подчеркнул Греф. Перемены к холдинге он назвал «хорошим компромиссом для всех заинтересованных сторон».

Бизнес
Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон

В ноябре 2019 года «Яндекс» сообщил об изменении своей корпоративной структуры: пакет основателя и руководителя холдинга Аркадия Воложа должен перейти в специально созданный семейный траст. При этом держатель «золотой акции» «Яндекса» — Сбербанк — должен был передать ее в специально созданный Фонд общественных интересов. Банк продал бумагу по символической цене €1, он владел ей с 2009 года. Волож признавал, что изменения в компании обсуждались с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства.

«Яндекс» принял решение после внесения в Госдуму законопроекта депутата Антона Горелкина, который предполагал ограничение до 20% доли иностранцев в компаниях, которые владеют значимыми сайтами. «Яндекс» потенциально попадал под действие законопроекта: основатель холдинга Аркадий Волож имел 49% голосующих акций, помимо российского гражданства Волож имеет гражданство Мальты. Обсуждение поправок приводило к обвалу котировок «Яндекса» на бирже.

После сообщения IT-холдинга о смене структуры Горелкин объявил о решении отозвать законопроект. Депутат заверил, что документ будет доработан.

Авторы: Евгения Чернышова, Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, Яндекс, «золотая акция»
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