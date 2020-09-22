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Дело губернатора Фургала ,  
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Водитель «Фургаломобиля» обратился в ЕСПЧ с жалобой на арест

Фото:starfood_russia_khv / Instagram
Фото: starfood_russia_khv / Instagram

Участник протестных акций в Хабаровске Ростислав Смоленский подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Жалоба подана в интересах Ростислава Смоленского, обжалуем мы административный арест на восемь суток, который он отбыл начиная с конца июля до начала августа», — сказал Прянишников.

Он пояснил, что в первый день ареста правозащитники подали жалобу в Хабаровский краевой суд, но он оставил постановление первой инстанции без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

«Считаем, что административным арестом было нарушено предоставленное Европейской конвенцией право на справедливое судебное разбирательство», — заявил Прянишников.

Защита указывает, что в отношении Смоленского были нарушены право на свободу собраний и свободу выражения мнения. Участник протестов, по словам Прянишникова, не отказывался от того, что был на мероприятии, объясняя это желанием высказаться по текущей политической ситуации в Хабаровском крае.

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»
Общество
Фото:furgal_khv / Instagram

«Речь идет о том, чтобы ЕСПЧ признал нарушением прав Смоленского его привлечение к административной ответственности и административный арест, которому он подвергся. Если Европейский суд признает это нарушением прав, то там будет решаться вопрос о компенсации, которую должна будет выплатить Российская Федерация. Сам Смоленский в данной жалобе не просит [о компенсации], и эта жалоба не предусматривает компенсации, это прерогатива ЕСПЧ», — сказал Прянишников.

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В разговоре с РБК Ростислав Смоленский назвал свой арест незаконным, охарактеризовав его как «инструмент в руках власть имущих и правоохранительных органов, чтобы запугать остальных людей».

«Были нарушены мои права на защиту, доводы защиты вообще не учитывались при рассмотрении в суде. На веру были взяты просто протоколы сотрудников правоохранительных органов, которые были заинтересованы, естественно, в исходе дела», — сказал Смоленский.

Он добавил, что на представленных видео не усмотрел доказательств того, что создавал помехи движению, перекрывал переходные переходы, как это указано в решении суда. «Не было ни одного нарушения правил дорожного движения с моей стороны», — заключил он.

РБК направил запрос в ЕСПЧ.

Смоленский был арестован в конце июля на восемь суток. Он участвовал в митинге 25 июля в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. На мероприятие он приехал в фургоне, который назвал «Фургаломобилем». Как сообщал ранее Алексей Прянишников, арест Смоленского объяснили тем, что он мешал движению при проведении публичных мероприятий.

В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала
Политика

После задержания Фургала в городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции протеста, которые продолжаются и сейчас. Активисты требуют провести открытый судебный процесс над Фургалом и критикуют действия федеральных властей. По данным городской администрации, в шествии 19 сентября приняли участие около 600 человек. Портал dvhab.ru сообщал, что на митинг вышли «сотни, а может, и тысячи людей».

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, когда Фургал занимался бизнесом. Вину он не признает.

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