Водитель «Фургаломобиля» обратился в ЕСПЧ с жалобой на арест

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Участник протестных акций в Хабаровске Ростислав Смоленский подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Жалоба подана в интересах Ростислава Смоленского, обжалуем мы административный арест на восемь суток, который он отбыл начиная с конца июля до начала августа», — сказал Прянишников.

Он пояснил, что в первый день ареста правозащитники подали жалобу в Хабаровский краевой суд, но он оставил постановление первой инстанции без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

«Считаем, что административным арестом было нарушено предоставленное Европейской конвенцией право на справедливое судебное разбирательство», — заявил Прянишников.

Защита указывает, что в отношении Смоленского были нарушены право на свободу собраний и свободу выражения мнения. Участник протестов, по словам Прянишникова, не отказывался от того, что был на мероприятии, объясняя это желанием высказаться по текущей политической ситуации в Хабаровском крае.