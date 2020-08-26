Жириновский предложил Путину решение по Фургалу для успокоения Хабаровска

Сергей Фургал (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил отправить бывшего губернатора под домашний арест, чтобы «успокоить все в Хабаровском крае». Об этом Жириновский сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я обратился с очередным письмом к президенту, надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться», — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский пообещал указом президента добиться помилования для экс-губернатора.

19 августа главу ЛДПР не допустили на свидание с Фургалом в СИЗО «Лефортово», сказав, что его камера «пустая». Депутат назвал это провокацией. ФСИН в ответ сообщил, что разрешение на свидание Жириновского с Фургалом должны дать следственные органы.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах. В то время Фургал занимался бизнесом. Сам экс-губернатор не признает вину. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.