Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 14:31
РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса Общество, 19:12 Институт цвета Pantone и рэпер Нас создали универсальный черный цвет Стиль, 19:02 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:59 Жириновский предложил Путину решение по Фургалу для успокоения Хабаровска Политика, 18:58 Классные руководители получат надбавку в 5 тыс. рублей отдельной выплатой Общество, 18:55 Собянин разрешил каждому москвичу поучаствовать в испытаниях вакцины Общество, 18:54 В СПЧ прокомментировали заявление Минобороны об искоренении дедовщины Общество, 18:53 Дочь Пескова сообщила о работе над собственным брендом Бизнес, 18:50 Россия создаст с Китаем совместную лабораторию для исследования COVID-19 Общество, 18:48 Адвокат счел давлением информацию о проверке Ананьева из-за «ландромата» Общество, 18:48 Голикова назвала обратившиеся к России за вакциной страны Общество, 18:44 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 18:34 Как правильно выбрать криптобиржу. 5 простых правил Крипто, 18:28 Стоимость пяти IT-гигантов США — $7 трлн. Больше, чем ВВП 16 стран G20 Инвестиции, 18:23
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Жириновский предложил Путину решение по Фургалу для успокоения Хабаровска

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил отправить бывшего губернатора под домашний арест, чтобы «успокоить все в Хабаровском крае». Об этом Жириновский сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Я обратился с очередным письмом к президенту, надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться», — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский пообещал указом президента добиться помилования для экс-губернатора.

19 августа главу ЛДПР не допустили на свидание с Фургалом в СИЗО «Лефортово», сказав, что его камера «пустая». Депутат назвал это провокацией. ФСИН в ответ сообщил, что разрешение на свидание Жириновского с Фургалом должны дать следственные органы.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х годах. В то время Фургал занимался бизнесом. Сам экс-губернатор не признает вину. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы
Политика
Михаил Дегтярев

После задержания Фургала в городах Хабаровского края начались акции протеста, активисты требуют провести открытый судебный процесс над Фургалом и критикуют действия федеральных властей. Акции продолжаются до сих пор. 

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Теги: Владимир Жириновский, Сергей Фургал, Хабаровск
Материалы по теме
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
Общество
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Общество
Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter