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СК опроверг задержание сына Фургала

Антон Фургал
Антон Фургал (Фото: anton_furgal / Instagram)

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон не находился несколько часов у следователей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на своем сайте.

«Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Хабаровской городской думы Александр Каян в своем Telegram-канале писал о возможном задержании сына Фургала. Кроме того, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что Антон Фургал связался с ним, сказав, что был в СК. Однако сам сын экс-губернатора на вопрос о своем задержании сказал РБК, что с ним «все нормально, все хорошо».

В Хабаровске прошел тринадцатый субботний митинг в поддержку Фургала
Общество
Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС

Сергея Фургала задержали 9 июля, позднее суд арестовал его. Следственный комитет считает, что он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Сам Фургал считает, что его дело — политическое. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия, врио губернатора стал член ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сергей Фургал Хабаровск задержание
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