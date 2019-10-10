Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 09 окт, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 09 окт, 13:19
NYT узнала о плане Трампа разрешить некоторым компаниям работать с Huawei Бизнес, 09:36 Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн Политика, 09:20 Лавочка закрывается: инвесторы больше не верят в громкие IPO — Bloomberg Pro, 09:15 Сергей Иванов — о жирах, ЗОЖ и российской продуктовой корзине Партнерский материал, 09:05 Bloomberg узнал о планах США заключить валютный пакт с Китаем Экономика, 08:56 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 08:35 Освобожденная в Иране журналистка Юзик прилетела в Россию Общество, 08:25 Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Общество, 08:21 Лионель Месси назвал свой лучший гол Спорт, 08:06 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Зачем топ-менеджеру big data и какие тайны хранит обычный чек Pro, 08:05 Иностранные компании в рейтинге РБК 500 Экономика, 08:00 В ходе протестов из-за топлива в Эквадоре задержали более 700 человек Политика, 07:49 Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России Общество, 07:27
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Сенаторы США предложили санкции против Анкары из-за операции в Сирии, комитет Госдумы обвинил правительство в игнорировании потребностей армии, задержанную в Иране журналистку Юзик отпустили; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Санкции США против Турции

Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции в отношении Турции, после того как Анкара начала военную операцию в Сирии. Авторы соответствующего документа — демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм.

  • Речь идет о визовых ограничениях, а также о санкциях в отношении энергетического и военного сектора Турции.
  • Сенаторы также предложили наложить финансовые санкции на находящиеся в США активы руководства страны, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких министров.
  • Кроме того, документ предусматривает ограничения против Турции за покупку российских комплексов С-400.
  • 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдов. Цель операции — вытеснение «Отрядов народной самообороны» курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создание на границе зоны безопасности.

Власти Ирана отпустили Юлию Юзик

Тегеран отпустил задержанную российскую журналистку Юлию Юзик.

  • По данным дипломатов, ранним утром в четверг, 10 октября, она вылетела в Москву рейсом «Аэрофлота». Юзик чувствует себя нормально.
  • В посольстве уточнили, что Иран принял решение освободить женщину в результате «совместных усилий» МИД России и российского посольства.
  • О задержании Юзик, которая ранее сотрудничала с журналом GQ и работала корреспондентом в Тегеране, стало известно 4 октября. Ее бывший муж утверждал, что власти Ирана заподозрили Юзик в сотрудничестве с Израилем. Тегеран опроверг эту версию.

Генерал Шаманов заявил об игнорировании потребностей армии

Комитет Госдумы по обороне, который возглавляет генерал-полковник запаса Владимир Шаманов, заявил о тотальном игнорировании его предложений правительством. Об этом говорится в заключении комитета на проект закона федерального бюджета.

  • Среди таких предложений — индексация военных пенсий, дополнительные средства на жилищные субсидии и повышение зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.
  • В комитете считают, что нынешняя ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости.
  • Комитет также попросил дополнительных ассигнований на закупку ГСМ для армии — отсутствие топлива может негативно сказаться на боевой подготовке военных.

В онкоцентре Блохина все-таки сократят сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина могут быть сокращены из-за существенных проблем в учреждении, заявил директор центра Иван Стилиди.

  • «Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками <...> По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — заявил он.
  • По словам Стилиди, речь не идет о финансовом кризисе, однако в центре есть «существенные проблемы». Он добавил, что обратился с просьбой о помощи к главе Минздрава Веронике Скворцовой.
  • Директор сообщил о проблемах в медучреждении на фоне скандала из-за требования нескольких сотрудников отстранить от работы еще одного их руководителя — Светлану Варфоломееву. Врачи жаловались на давление со стороны руководства и проблему с зарплатами.
Автор: Артём Губенко
Теги: санкции, Иран, врачи
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter