Что случилось за ночь. Главные новости РБК

По данным дипломатов, ранним утром в четверг, 10 октября, она вылетела в Москву рейсом «Аэрофлота». Юзик чувствует себя нормально.

В посольстве уточнили, что Иран принял решение освободить женщину в результате «совместных усилий» МИД России и российского посольства.

О задержании Юзик, которая ранее сотрудничала с журналом GQ и работала корреспондентом в Тегеране, стало известно 4 октября. Ее бывший муж утверждал, что власти Ирана заподозрили Юзик в сотрудничестве с Израилем. Тегеран опроверг эту версию.

Генерал Шаманов заявил об игнорировании потребностей армии

Комитет Госдумы по обороне, который возглавляет генерал-полковник запаса Владимир Шаманов, заявил о тотальном игнорировании его предложений правительством. Об этом говорится в заключении комитета на проект закона федерального бюджета.

Среди таких предложений — индексация военных пенсий, дополнительные средства на жилищные субсидии и повышение зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

В комитете считают, что нынешняя ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости.

Комитет также попросил дополнительных ассигнований на закупку ГСМ для армии — отсутствие топлива может негативно сказаться на боевой подготовке военных.

В онкоцентре Блохина все-таки сократят сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина могут быть сокращены из-за существенных проблем в учреждении, заявил директор центра Иван Стилиди.