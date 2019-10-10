Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Санкции США против Турции
Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции в отношении Турции, после того как Анкара начала военную операцию в Сирии. Авторы соответствующего документа — демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм.
- Речь идет о визовых ограничениях, а также о санкциях в отношении энергетического и военного сектора Турции.
- Сенаторы также предложили наложить финансовые санкции на находящиеся в США активы руководства страны, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких министров.
- Кроме того, документ предусматривает ограничения против Турции за покупку российских комплексов С-400.
- 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдов. Цель операции — вытеснение «Отрядов народной самообороны» курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создание на границе зоны безопасности.
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