Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Комитет Думы по обороне во главе с Владимиром Шамановым заявил о тотальном игнорировании его предложений правительством. Это чревато ростом очередей на жилье среди военных, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии

Владимир Шаманов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

Это может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости — сейчас оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификацией почти одинаковая, говорится в подписанном Шамановым заключении. Также комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов — в противном случае это негативно скажется на боевой подготовке Российской армии.

В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Очереди на жилье

Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей. Военнослужащие получили постоянное и служебное жилье, выплату компенсаций за наем жилья, а также жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сказал Шойгу.

Однако думский комитет по обороне заявил, что с июня 2018 года отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По состоянию на 1 января 2019 года дефицит ее финансирования составил 91,7 млрд руб., и «ситуация только ухудшается». Дело в том, что ассигнования на накопительно-ипотечную систему на 2019 год не покрывают дефицита, а лишь обеспечивают ее функционирование; та же ситуация сохранится и в 2020 году, предупреждают депутаты.

Как работает военная ипотека Военнослужащий по достижении 20 лет общей продолжительности военной службы имеет право на приобретение жилья в собственность по жилищной субсидии. Однако с 2005 года ждать 20 лет, чтобы получить жилье, необязательно. Согласно 117-ФЗ военный, прослуживший не менее трех лет, может взять жилье в военную ипотеку. Основа программы — накопительно-ипотечная система. Источником формирования накоплений являются взносы, выделяемые из федерального бюджета. Размер ежегодного накопительного взноса в 2019 году составил 280 тыс. руб. Накопив по истечении трех лет на первый взнос около 700–800 тыс. руб. (зависит от года поступления на службу), военнослужащий может продолжить копить, а может взять жилье в военную ипотеку. Процентная ставка по военной ипотеке ниже средней по рынку, а на период службы ежемесячные платежи по ипотеке покрывает государство. Максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру для военной ипотеки у банков различается, так как зависит от процентной ставки. Срок займа также может быть разным, но к моменту полного возврата долга заемщику не должно быть более 50 лет (45 для женщин) при покупке недвижимости и 50 лет при рефинансировании.

Глава парламентского комитета также обратил внимание на назревающие проблемы с жилищной субсидией, задержка выплаты которой может спровоцировать среди военнослужащих рост очередей на жилье и, «как следствие, рост социальной напряженности».

Ежегодный объем выделенных средств на предоставление субсидии не индексируется пять лет, отметил Шаманов. В связи с этим количество военнослужащих, которым возможно предоставить субсидию в пределах выделяемых сумм, ежегодно снижается. Только за период 2018–2021 годов количество обеспечиваемых субсидией военнослужащих снизится на 600–700 человек, пишет Шаманов.

Параллельно количество военнослужащих, изъявивших желание получить жилищную субсидию, увеличивается. По прогнозу департамента жилищного обеспечения Минобороны, к 1 января 2022 года их число превысит 37 тыс.

«В целях недопущения роста очереди на жилье <...> комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019–2021 годов в размере 144,98 млрд руб. Предложения комитета по обороне были проигнорированы», — подчеркнул Шаманов. Он указал, что аналогичная ситуация складывается и с жилищными субсидиями в Росгвардии.

Низкие зарплаты

С 2018 года правительство возобновило регулярную индексацию окладов военнослужащих и силовиков, приостановленную в 2013 году. В 2018 году повышение довольствия военных составило 4%, в 2019-м — 4,3%, а на 2020 год проектом бюджета закладывается индексация лишь на 3%.

Власти изначально планировали, что инфляция в 2020 году составит 3,8%, но в итоге Минэкономразвития заложило в прогноз лишь трехпроцентный рост потребительских цен в следующем году, что автоматически сократило индексацию довольствий и зарплат.

Общая сумма бюджетных расходов на выплаты денежных довольствий военным и зарплат гражданскому персоналу воинских частей и Минобороны в 2020 году составит 654,4 млрд руб., а к 2022 году вырастет до 701 млрд руб., говорится в заключении комитета по обороне. Начиная с 2019 года жалованье военных и зарплаты гражданского персонала индексируются не в начале года, а с 1 октября, что позволяет правительству экономить на этих статьях.

Комитет жалуется и на низкие зарплаты гражданских работников вооруженных сил. Средняя зарплата гражданского персонала воинских частей составляет 30–32 тыс. руб. (гражданского персонала Росгвардии — и вовсе 23–24 тыс. руб.) против 46 тыс. руб. в среднем по России. В 2014–2017 годах зарплаты гражданских сотрудников вооруженных сил не индексировались, отмечает комитет. В результате для большинства категорий таких работников зарплаты высококвалифицированных кадров практически сравнялись с зарплатами низкоквалифицированных, указывают депутаты.

«Рекомендации комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался», — говорится в заключении комитета. Депутаты призывают провести индексацию жалований военнослужащих и зарплат гражданского персонала Минобороны не с 1 октября, а с 1 января. «В противном случае повышение не компенсирует даже уровень расчетной инфляции (3% на 2020 год. — РБК), так как фактическое повышение за весь 2020 год составит всего 0,75% (исходя из трех месяцев года, когда военные будут получать проиндексированные оклады. — РБК)», — предупреждает комитет.

«Недоиндексация» военных пенсий

На пенсии военнослужащих в отставке и бывших силовиков государство выделит в 2020 году 760,7 млрд руб., или 23,5 тыс. в месяц на каждого получателя. Военные пенсии в 2020 году также будут проиндексированы только на 3%, поскольку их индексация привязана к денежному довольствию военнослужащих.

По данным комитета по обороне, это будет самый низкий рост военных пенсий по меньшей мере с 2013 года. Для сравнения: в этом году пенсии военным и силовикам проиндексировали на 6,3% (с октября), то есть выше прогнозной инфляции (3,8%).

Президент России в мае 2012 года своим указом поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение пенсий уволенным с военной службы не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. По логике указа, считают в комитете по обороне, военные пенсии должны быть проиндексированы в 2020 году на 5% (прогнозная инфляция плюс 2 п.п. сверху). «Правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службе <…> рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются», — резюмируют авторы.

Нехватка горючего

Комитет по обороне обращает внимание и на проблемы с закупкой горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Значительный рост фактических отпускных цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что предусмотренные денежные ассигнования на эту статью расходов не обеспечивают в полном объеме потребности Минобороны, указано в заключении к проекту.

Кредиторская задолженность военного ведомства на закупку горюче-смазочных материалов в 2019 году составляет почти 7 млрд руб.

«Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост цен продолжается), что усугубляет положение дел. Это не может не сказаться на качестве боевой подготовки», — пишет Шаманов.