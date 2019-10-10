Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 09 окт, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 09 окт, 13:19
Сенаторы в США предложили санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии Политика, 00:24 Следовавший из Москвы в Ставрополь самолет сел в Минводах из-за тумана Общество, 00:06 Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов Общество, 00:02 Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Политика, 00:00 Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии Политика, 09 окт, 23:50 Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб Спорт, 09 окт, 23:36 В Башкирии на химзаводе обрушилась стенка резервуара Общество, 09 окт, 23:21 В США арестовали сотрудника разведки за передачу СМИ засекреченных данных Общество, 09 окт, 23:16 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 09 окт, 23:16 Байден впервые выступил с поддержкой импичмента Трампу Политика, 09 окт, 23:15 Военная операция Турции в Сирии. Главное Политика, 09 окт, 23:14 Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о завершении дела МН17 Политика, 09 окт, 23:08 Зачем Mail.Ru Group и Alipay создают СП в сфере электронных платежей Pro, 09 окт, 23:01 Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб. Политика, 09 окт, 22:52
Политика ,  
0 
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Комитет Думы по обороне во главе с Владимиром Шамановым заявил о тотальном игнорировании его предложений правительством. Это чревато ростом очередей на жилье среди военных, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии
Владимир Шаманов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Возглавляемый генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне в своем заключении на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил, что правительство настойчиво игнорирует просьбы комитета доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

Это может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости — сейчас оплата труда работников Минобороны с низкой и высокой квалификацией почти одинаковая, говорится в подписанном Шамановым заключении. Также комитет просит выделить дополнительные деньги на закупку горюче-смазочных материалов — в противном случае это негативно скажется на боевой подготовке Российской армии.

В датированном 9 октября документе упоминается пять раз, что различные предложения и рекомендации комитета игнорируются или проигнорированы правительством. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Очереди на жилье

Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей. Военнослужащие получили постоянное и служебное жилье, выплату компенсаций за наем жилья, а также жилье в рамках накопительно-ипотечной системы, сказал Шойгу.

Однако думский комитет по обороне заявил, что с июня 2018 года отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По состоянию на 1 января 2019 года дефицит ее финансирования составил 91,7 млрд руб., и «ситуация только ухудшается». Дело в том, что ассигнования на накопительно-ипотечную систему на 2019 год не покрывают дефицита, а лишь обеспечивают ее функционирование; та же ситуация сохранится и в 2020 году, предупреждают депутаты.

Как работает военная ипотека

Военнослужащий по достижении 20 лет общей продолжительности военной службы имеет право на приобретение жилья в собственность по жилищной субсидии.

Однако с 2005 года ждать 20 лет, чтобы получить жилье, необязательно. Согласно 117-ФЗ военный, прослуживший не менее трех лет, может взять жилье в военную ипотеку. Основа программы — накопительно-ипотечная система. Источником формирования накоплений являются взносы, выделяемые из федерального бюджета. Размер ежегодного накопительного взноса в 2019 году составил 280 тыс. руб.

Накопив по истечении трех лет на первый взнос около 700–800 тыс. руб. (зависит от года поступления на службу), военнослужащий может продолжить копить, а может взять жилье в военную ипотеку. Процентная ставка по военной ипотеке ниже средней по рынку, а на период службы ежемесячные платежи по ипотеке покрывает государство.

Максимальная сумма ипотечного кредита на квартиру для военной ипотеки у банков различается, так как зависит от процентной ставки. Срок займа также может быть разным, но к моменту полного возврата долга заемщику не должно быть более 50 лет (45 для женщин) при покупке недвижимости и 50 лет при рефинансировании.

Глава парламентского комитета также обратил внимание на назревающие проблемы с жилищной субсидией, задержка выплаты которой может спровоцировать среди военнослужащих рост очередей на жилье и, «как следствие, рост социальной напряженности».

Ежегодный объем выделенных средств на предоставление субсидии не индексируется пять лет, отметил Шаманов. В связи с этим количество военнослужащих, которым возможно предоставить субсидию в пределах выделяемых сумм, ежегодно снижается. Только за период 2018–2021 годов количество обеспечиваемых субсидией военнослужащих снизится на 600–700 человек, пишет Шаманов.

Параллельно количество военнослужащих, изъявивших желание получить жилищную субсидию, увеличивается. По прогнозу департамента жилищного обеспечения Минобороны, к 1 января 2022 года их число превысит 37 тыс.

«В целях недопущения роста очереди на жилье <...> комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019–2021 годов в размере 144,98 млрд руб. Предложения комитета по обороне были проигнорированы», — подчеркнул Шаманов. Он указал, что аналогичная ситуация складывается и с жилищными субсидиями в Росгвардии.

Низкие зарплаты

С 2018 года правительство возобновило регулярную индексацию окладов военнослужащих и силовиков, приостановленную в 2013 году. В 2018 году повышение довольствия военных составило 4%, в 2019-м — 4,3%, а на 2020 год проектом бюджета закладывается индексация лишь на 3%.

Власти изначально планировали, что инфляция в 2020 году составит 3,8%, но в итоге Минэкономразвития заложило в прогноз лишь трехпроцентный рост потребительских цен в следующем году, что автоматически сократило индексацию довольствий и зарплат.

Общая сумма бюджетных расходов на выплаты денежных довольствий военным и зарплат гражданскому персоналу воинских частей и Минобороны в 2020 году составит 654,4 млрд руб., а к 2022 году вырастет до 701 млрд руб., говорится в заключении комитета по обороне. Начиная с 2019 года жалованье военных и зарплаты гражданского персонала индексируются не в начале года, а с 1 октября, что позволяет правительству экономить на этих статьях.

Комитет жалуется и на низкие зарплаты гражданских работников вооруженных сил. Средняя зарплата гражданского персонала воинских частей составляет 30–32 тыс. руб. (гражданского персонала Росгвардии — и вовсе 23–24 тыс. руб.) против 46 тыс. руб. в среднем по России. В 2014–2017 годах зарплаты гражданских сотрудников вооруженных сил не индексировались, отмечает комитет. В результате для большинства категорий таких работников зарплаты высококвалифицированных кадров практически сравнялись с зарплатами низкоквалифицированных, указывают депутаты.

«Рекомендации комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался», — говорится в заключении комитета. Депутаты призывают провести индексацию жалований военнослужащих и зарплат гражданского персонала Минобороны не с 1 октября, а с 1 января. «В противном случае повышение не компенсирует даже уровень расчетной инфляции (3% на 2020 год. — РБК), так как фактическое повышение за весь 2020 год составит всего 0,75% (исходя из трех месяцев года, когда военные будут получать проиндексированные оклады. — РБК)», — предупреждает комитет.

«Недоиндексация» военных пенсий

На пенсии военнослужащих в отставке и бывших силовиков государство выделит в 2020 году 760,7 млрд руб., или 23,5 тыс. в месяц на каждого получателя. Военные пенсии в 2020 году также будут проиндексированы только на 3%, поскольку их индексация привязана к денежному довольствию военнослужащих.

По данным комитета по обороне, это будет самый низкий рост военных пенсий по меньшей мере с 2013 года. Для сравнения: в этом году пенсии военным и силовикам проиндексировали на 6,3% (с октября), то есть выше прогнозной инфляции (3,8%).

Президент России в мае 2012 года своим указом поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение пенсий уволенным с военной службы не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. По логике указа, считают в комитете по обороне, военные пенсии должны быть проиндексированы в 2020 году на 5% (прогнозная инфляция плюс 2 п.п. сверху). «Правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службе <…> рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются», — резюмируют авторы.

Нехватка горючего

Комитет по обороне обращает внимание и на проблемы с закупкой горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Значительный рост фактических отпускных цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что предусмотренные денежные ассигнования на эту статью расходов не обеспечивают в полном объеме потребности Минобороны, указано в заключении к проекту.

Кредиторская задолженность военного ведомства на закупку горюче-смазочных материалов в 2019 году составляет почти 7 млрд руб.

«Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост цен продолжается), что усугубляет положение дел. Это не может не сказаться на качестве боевой подготовки», — пишет Шаманов.

Предусмотренный законопроектом объем ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на закупку ГСМ в Минобороны России позволяет закупить 1,57 млн т вместо 2,1 млн т (нормативная потребность ГСМ для обеспечения Минобороны). По подсчетам оборонного комитета, дополнительная потребность составляет минимум 20,4 млрд руб. (с учетом более дешевой закупки 737,9 тыс. т ГСМ в Росрезерве с транспортировкой).

Авторы: Инна Сидоркова, Иван Ткачёв
Теги: Минобороны, Росгвардия, Владимир Шаманов, Госдума РФ
Материалы по теме
Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров
Общество
Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах
Общество
Минобороны сообщило о звонке главы Пентагона Шойгу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter