Глава онкоцентра Блохина заявил о скором сокращении более 30 сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина могут быть сокращены из-за существенных проблем в учреждении. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор онкоцентра Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками <...> По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — заявил он, отметив, что под сокращение, вероятнее всего, попадут более 30 работников.

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