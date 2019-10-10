Общество , 10 окт, 01:38
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Глава онкоцентра Блохина заявил о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина могут быть сокращены из-за существенных проблем в учреждении. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор онкоцентра Иван Стилиди.
«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками <...> По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — заявил он, отметив, что под сокращение, вероятнее всего, попадут более 30 работников.
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