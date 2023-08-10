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Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12

МЧС: число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12 человек
После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода число пропавших без вести возросло до 12 человек. С 9:00 10 августа спасатели продолжили разбирать завалы
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий

Число пропавших без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 12 человек. Об этом телеканалу «360» сообщили в подмосковном ГУ МЧС. Ранее было известно о девяти пропавших без вести.

Разбор завалов продолжился с 9:00 10 августа, всего в работах задействованы около 60 человек и 12 спецмашин.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел 9 августа. По предварительным данным, это случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории предприятия. «РИА Новости» называло причиной взрыва «нарушение технологического процесса», а ТАСС — человеческий фактор.

При взрыве пострадали 56 человек, одна женщина умерла в больнице. По словам губернатора Воробьева, 30 пострадавших отправили на стационарное лечение в больницу, а 26 обратились в травматологический пункт и после оказания помощи были отпущены домой.

Взрыв также повредил несколько соседних цехов, спорткомплекс «Луч», бассейн, магазин. Взрывная волна выбила стекла в 38 жилых домах, а также повредила автомобили. Воробьев заверил, что власти окажут помощь всем, чьи квартиры пострадали при взрыве.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

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Власти Сергиево-Посадского городского округа после взрыва ввели режим ЧС, чтобы привлечь дополнительные силы для восстановления пострадавших объектов, а также «собирать, систематизировать и анализировать данные».

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» «Ростеха». Одно из приоритетных направлений его работы — оптика для военных, например бинокль БП 8×20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник».

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Виктория Громова Виктория Громова
пропавшие без вести Сергиев Посад заводы взрыв «Пиро-Росс»
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