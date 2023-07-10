В Абхазии закрыли все пляжи из-за непогоды

В Абхазии вслед за Сочи из-за проливных дождей закрыли все пляжи. Накануне в республике затопило Гагру и Пицунду, подтоплено более 700 жилых домов

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба из-за погодных условий в республике порекомендовал на некоторое время закрыть все пляжи.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», — цитирует его ведомство в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Хишба пояснил, что это мера необходима для безопасности жителей и гостей страны, хотя ситуация с погодой не является критичной. По его словам, нужно «всеми возможными способами не допустить», чтобы в течение нескольких дней люди купались в море.

Сильные ливни обрушились на черноморское побережье в минувшие выходные. В Сочи из-за ливней, града и смерчей закрыли все пляжи до 11 июля, потоки воды снесли больше десятка автомобилей и затопили несколько жилых домов в Хостинском районе. Жителей затопленных домов пересилили в пункты временного размещения. Аэропорт Сочи перестал принимать самолеты: за сутки на запасные аэродромы отправили 17 самолетов.

Пострадала от непогоды и Абхазия: в Гагре и Пицунде затопило улицы и жилые дома, магазины и кафе, из-за затопления распределительных подстанций в некоторые населенные пункты Гагрского района и в город Пицунда была прекращена подача электроэнергии. По оценке замглавы Гагрского района Адамура Цишбы, затоплено оказались 700–800 жилых домов.Спасатели республиканского МЧС за сутки эвакуировали 29 человек, застрявших из-за непогоды возле Ольгинских водопадов в Цебельдинском ущелье (Гулрипшский район республики) и в летнем лагере в селе Мюссера Гудаутского района.

Также водой смыло более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра, из-за чего Абхазская железная дорога приостановила движение поездов. МЧС республики рекомендовало воздержаться от поездок в Гагрский район.

Больше всего от непогоды пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район Кранодарского края, сообщил утром 10 июля губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев. «Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники», — пояснил Кондратьев. По его словам, из поселка Мирный эвакуировали 54 человека, их переместили в пункт временного размещения.

Кондратьев также предупредил, что погодные условия в регионе по прежнему неблагоприятны, возможны смерчи и сходы селей. «Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни», — предупредил губернатор.