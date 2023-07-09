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В Абхазии из-за последствий ливня приостановили движение поездов

Железнодорожное движение в Абхазии приостановили после ливня в Гагре
Фото: aihamya.ru
Фото: aihamya.ru

В Абхазии приостановили движение поездов после сильного ливня, который частично затопил Гагрский район, сообщается в телеграм-канале Абхазской железной дороги (АЖД).

«Сильный ливень смыл более 200 м железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра. Бригады РУП АЖД сейчас обследуют и другие участки в районе, чтобы выявить повреждения», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что движение поездов было временно прекращено после отправки пассажирского поезда Москва — Сухум, при этом электропоезд «Ласточка» движется по графику до Гагры.

В Абхазии из-за последствий ливня приостановили движение поездов
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Из-за сильных дождей в Гагрском районе Абхазии оказались затоплены объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов и автомобильные дороги, сообщали в МЧС республики. Кроме того, из-за затопления распределительных подстанций в некоторые населенные пункты Гагрского района и города Пицунды была прекращена подача электроэнергии.

Накануне сильные ливни также прошли в Сочи и Краснодаре. В Сочи по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин, также в Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов. Власти закрыли все городские пляжи и запретили плавать в море до 11 июля.

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Теги
Абхазия Гагры Движение поездов ливень
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