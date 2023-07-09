Вслед за Сочи сильные ливни частично затопили Гагры

МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за ливней и затоплений

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На Гагрский район Абхазии вслед за Сочи обрушились сильные ливни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

«Личный состав поисково-спасательного отряда Гагрского района привлечен к устранению последствий непогоды», — передает «Интерфакс».

В районе подтоплены объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов и автомобильные дороги. Из-за затопления распределительных подстанций прекращена подача электроэнергии в некоторые населенные пункты Гагрского района и города Пицунды, сообщили в МЧС.

При этом на странице МЧС Абхазии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) опубликовано следующее сообщение: «В связи со сложной погодной ситуацией и во избежание чрезвычайных ситуаций МЧС Абхазии рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрской район».

Накануне сильные проливные дожди обрушились на Сочи. Администрация закрыла все городские пляжи в городе. Купание будет запрещено до 11 июля. От последствий ливня никто не пострадал. Однако в Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, из одного часть жителей отселили в пункт временного размещения.

Непогода обрушилась и на Краснодар. Накануне там затоплены оказались улицы Одесская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, улица Фадеева, Северная, Московская, Дальняя, Атарбекова и Коммунаров. Из-за ливня остановились трамваи и троллейбусы, позднее движение возобновили.