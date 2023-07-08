В Краснодаре после сильного дождя затопило дома и дороги. Видео
В Краснодаре после прошедшего днем сильного дождя затопило шесть домовых территорий и девять низменных участков дороги, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что работы по откачке воды уже начаты. Позже в ведомстве уточнили, что затопленных участков дороги осталось только два.
Затоплены оказались улицы Одесская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, улица Фадеева, Северная, Московская, Дальняя, Атарбекова и Коммунаров. Также затопило подземный переход возле стадиона «Кубань», передает 93.ru.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара.
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