В Краснодаре после сильного дождя затопило дома и дороги. Видео

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В Краснодаре после прошедшего днем сильного дождя затопило шесть домовых территорий и девять низменных участков дороги, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что работы по откачке воды уже начаты. Позже в ведомстве уточнили, что затопленных участков дороги осталось только два.

Затоплены оказались улицы Одесская, Рашпилевская, Ростовское шоссе, улица Фадеева, Северная, Московская, Дальняя, Атарбекова и Коммунаров. Также затопило подземный переход возле стадиона «Кубань», передает 93.ru.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара.