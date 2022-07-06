Минздрав вернул плановую помощь в перепрофилированных под COVID больницах

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Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, которые ранее были перепрофилированы в ковидарии, следует из приказа о внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, который размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением числа пациентов, госпитализированных с COVID-19, руководители региональных органов управления здравоохранением могут на основании решения местных властей об отмене ограничительных мер обеспечить оказание в полном объеме плановой медицинской помощи. Это касается и возобновления плановой работы тех учреждений, которые ранее перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19.

Теперь помощь больным коронавирусом будут оказывать в специализированных инфекционных стационарах при достаточном объеме коечного фонда, а в случае необходимости — в неинфекционных стационарах при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Пациентов, находящихся сейчас на лечении в перепрофилированных учреждениях, до 10 июля переведут в специализированные инфекционные больницы.

По данным на 6 июля, за последние сутки в России выявили 3150 случаев заражения, 1278 человек были госпитализированы, 44 умерли. За месяц с 6 июня в стране ни разу не выявили более 4 тыс. заражений в день, до этого последний раз такие цифры фиксировали в начале пандемии, в апреле 2020-го.

В связи со снижением заболеваемости глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 июля подписала постановление, отменяющее в стране масочный режим, запрет на работу общепита ночью и другие меры. С 15 июля Россия снимает все введенные в марте 2020 года ограничения на пересечение границы.