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Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений

Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене коронавирусных ограничений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление приостанавливает действие дополнительных мер по недопущению распространения COVID-19, введенных в марте 2020 года, следует из документа. В Роспотребнадзоре ранее пояснили, что отменяются масочный режим, запрет на работу общепита ночью и другие ограничения. Постановление вступает в силу 2 июля.

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Решение принято в связи с устойчивым снижением заболеваемости коронавирусом в последние месяцы и особенностями штамма «омикрон», сообщили в ведомстве. Там также отметили, что все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России с коронавирусом ограничения могут вернуть, добавили в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в России зафиксировали несколько волн коронавируса. Последняя началась в январе, достигнув пика 11 февраля — тогда за сутки было зафиксировано более 200 тыс. новых случаев COVID-19. Весной заболеваемость начала спадать, и российские регионы начали постепенно смягчать ограничения по коронавирусу.

По данным оперштаба на 1 июля, за последние сутки в России выявили 3155 случаев заражения COVID-19, госпитализировано 1148 человек, скончались 53 человека.

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