ВОЗ заявила, что заболеваемость COVID за две недели выросла в мире на 30%

По словам главы организации, в США и Европе доминируют подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, но появляются и новые подвиды. Накануне о значительном росте заболеваемости заявили во Франции и Италии

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В мире за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30%, это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма, но выявляют и новые, заявил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция брифинга шла на YouTube.

«В глобальном плане число выявленных случаев выросло почти на 30% за последние две недели. <...> В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5», — уточнил он.

В Индии, по словам Гебрейесуса, выявили еще один подвид омикрона, BA.2.75, за ним ведется наблюдение.

Среди основных характеристик, которые касаются нынешней ситуации с пандемией, глава ВОЗ отметил следующие:

во многих странах резко упал уровень тестирования на коронавирусную инфекцию;

новые лекарства от COVID-19 не поступают в бедные страны, в связи с чем Гебрейесус призвал сделать их доступнее;

вакцинация остается «реально эффективным» средством предотвращения тяжелого течения и летального исхода, поэтому важно проводить бустерную вакцинацию, особенно для лиц из групп риска (пожилых, имеющих хронические заболевания, медработников);

каждая волна пандемии оставляет все больше людей, которые имеют последствия перенесенного заболевания, что влияет как на самих переболевших, так и на системы здравоохранения, экономику и общество в целом.

5 июля новые всплески заболеваемости зафиксировали в Италии — более 132 тыс. зараженных, указывает газета Corriere della Sera, и во Франции — более 206 тыс., сообщает телеканал TF1. В Италии, добавляет издание, такое же число заболевших отмечалось в начале февраля, когда шло снижение заболеваемости после прихода омикрон-штамма, а во Франции такой уровень наблюдался в марте, указывает телеканал.

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