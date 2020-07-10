«Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно», — сказала она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор имеет все основания быть уверенным в том, что удастся выполнить обещание и 15 июля начать клинические испытания этой вакцины.

Материал дополняется.