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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС
Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно», — сказала она.

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По словам Поповой, Роспотребнадзор имеет все основания быть уверенным в том, что удастся выполнить обещание и 15 июля начать клинические испытания этой вакцины.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Вектор, вакцина, коронавирус, Анна Попова
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