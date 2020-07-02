ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

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Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Washington Post.

«Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — добавил глава ВОЗ. Он отметил, что ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК сообщал, что в мире «в наиболее продвинутой стадии» находятся восемь вакцин. Ближе всего к успеху подошли, по оценкам фонда, создатели трех из них.

30 июня российский научный центр «Вектор» указал, что свою эффективность показали три отечественные экспериментальные вакцины.