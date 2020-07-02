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ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Фото: Pedro Vilela / Getty Images
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Washington Post.

«Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», — добавил глава ВОЗ. Он отметил, что ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».

«Вектор» назвал число показавших эффективность прототипов вакцин от COVID
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Фото: Paul Kane / Getty Images

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК сообщал, что в мире «в наиболее продвинутой стадии» находятся восемь вакцин. Ближе всего к успеху подошли, по оценкам фонда, создатели трех из них.

30 июня российский научный центр «Вектор» указал, что свою эффективность показали три отечественные экспериментальные вакцины.

С 18 июня препарат, разработанный совместно с Министерством обороны, начали испытывать на добровольцах. Врачи пока не зафиксировали негативное влияние средства на их здоровье. Участники исследований говорили, что не чувствуют побочных эффектов, а укол вакцины сравним с уколом витаминов. Добровольцы уточняли, что на его месте нет зуда или воспалений, а после введения препарата не поднимается температура.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ВОЗ, коронавирус, вакцина
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