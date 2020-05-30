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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

По его словам, вакцины различаются не только по функциональному началу, но и по способу иммунизации. «Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — сказал он.

Максютов отметил, что готовая лекарственная форма этой вакцины выпущена 21 мая. По его словам, запущено доклиническое исследование препаратов для оценки их эффективности и безопасности.

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Фото: Kin Cheung / Reuters

Лекарственная форма этой вакцины построена на основе пептидных антигенов, эта платформа хорошо себя зарекомендовала при разработке вакцины против лихорадки Эбола, зарегистрированной в марте 2018 года, рассказал директор «Вектора».

Ранее в мае во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что Россия предложила восемь вариантов вакцины от коронавируса. Всего в организации зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран, десять из которых проходят клинические исследования, а остальные — доклинические.

В конце апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией отмечал, что ВОЗ включила в список перспективных вакцин девять российских разработок, шесть из которых создал центр «Вектор».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, вакцина
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