«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

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Новосибирский государственный научный центр «Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

По его словам, вакцины различаются не только по функциональному началу, но и по способу иммунизации. «Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — сказал он.

Максютов отметил, что готовая лекарственная форма этой вакцины выпущена 21 мая. По его словам, запущено доклиническое исследование препаратов для оценки их эффективности и безопасности.

Лекарственная форма этой вакцины построена на основе пептидных антигенов, эта платформа хорошо себя зарекомендовала при разработке вакцины против лихорадки Эбола, зарегистрированной в марте 2018 года, рассказал директор «Вектора».