Суд назвал имена фигурантов дела Фургала
В Басманный суд поступили ходатайства о продлении ареста четырем фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах, передает корреспондент РБК.
В числе фигурантов дела назван бывший деловой партнер Фургала и экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также Марат Кадыров. Последний является инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске, уточняет ТАСС.
Рассмотрение ходатайства по продлению ареста Карепова назначено на 13 июля, на следующий день суд примет решение, оставлять ли под стражей Мистрюкова, сообщил корреспондент РБК.