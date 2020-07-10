Суд назвал имена фигурантов дела Фургала

Сергей Фургал перед избранием меры пресечения в Басманном суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Басманный суд поступили ходатайства о продлении ареста четырем фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах, передает корреспондент РБК.

В числе фигурантов дела назван бывший деловой партнер Фургала и экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также Марат Кадыров. Последний является инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске, уточняет ТАСС.

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Рассмотрение ходатайства по продлению ареста Карепова назначено на 13 июля, на следующий день суд примет решение, оставлять ли под стражей Мистрюкова, сообщил корреспондент РБК.