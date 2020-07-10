Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 13:12
Что делать, если сотрудник заразился COVID-19 Pro, 16:59 Суд назвал имена фигурантов дела Фургала Общество, 16:56 Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края Общество, 16:53 РПЛ перенесла дерби «Локомотива» и ЦСКА на 16 июля Спорт, 16:43 Сотни процентов прибыли. 14 криптовалют, за которыми стоит следить Крипто, 16:42 Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы Стиль, 16:41 Руководители «Спартака» в эру Федуна. Чем они запомнились и чего добились Спорт, 16:33 Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет Бизнес, 16:29 Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет Спорт, 16:26 Власти нашли антитела к COVID-19 у каждого пятого жителя Москвы Общество, 16:24 Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить претензии палаты к ним Общество, 16:15 В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру Общество, 16:15 Правительство объявило о начале реализации проекта трассы Москва — Казань Общество, 16:15 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 16:11
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Суд назвал имена фигурантов дела Фургала

Сергей Фургал перед избранием меры пресечения в Басманном суде
Сергей Фургал перед избранием меры пресечения в Басманном суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Басманный суд поступили ходатайства о продлении ареста четырем фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах, передает корреспондент РБК.

В числе фигурантов дела назван бывший деловой партнер Фургала и экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также Марат Кадыров. Последний является инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске, уточняет ТАСС.

Видео

Рассмотрение ходатайства по продлению ареста Карепова назначено на 13 июля, на следующий день суд примет решение, оставлять ли под стражей Мистрюкова, сообщил корреспондент РБК.

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Общество
Сергей Фургал

Материал дополняется.

Авторы: Виктория Полякова, Маргарита Алехина
Теги: Сергей Фургал
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter