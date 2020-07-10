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Дело губернатора Фургала ,  
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Защита обжалует арест губернатора Фургала по делу об убийствах

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита обжалует решение Басманного суда Москвы об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в заказных убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин, передает ТАСС.

«Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу», — сказал Кожемякин.

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Суд арестовал Фургала ранее, 10 июля, на два месяца, до 9 сентября. Заседание прошло в закрытом режиме.

По данным следствия, Фургал причастен к организованной преступной группе, которая занималась организацией заказных убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. В рамках дела арестованы еще четыре человека. Как сообщает следствие, показания на Фургала дали фигуранты дела.

Избрание меры пресечения хабаровскому губернатору. Фоторепортаж
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Член ЛДПР Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Тогда во втором туре он одержал победу над действующим главой региона, членом «Единой России» Вячеславом Шпортом.

Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, арест
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