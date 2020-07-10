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Дело губернатора Фургала ,  
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Кремль ответил на слова об отказе Фургала возить в Москву «коробки денег»

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кремль не может реагировать на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали из-за его отказа возить в Москву «коробки денег», без точного указания, кто именно требовал взятки от губернатора. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Чтобы отреагировать на эти слова, надо знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — отметил Песков.

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Как передает информагентство «Znak», Жириновский накануне сообщил, что бывший руководитель аппарата экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта неоднократно просил Фургала передать в Москву «ящичек» с деньгами. По словам Жириновского, подобные деньги ежегодно отправляют в столицу «по всей стране». «Он не стал возить три года, три коробки (с деньгами) он не привез в Москву! Вот и все!», — пояснил лидер ЛДПР.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Губернатора задержали в ночь с 8 на 9 июля, его обвиняют в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, которые совершила организованная преступная группа в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Источники РБК уточняли, что Фургала, в том числе подозревают в связи с убийствами бывшего делового партнера губернатора Олега Булатова и бизнесмена Евгения Зори. Собеседники РБК также указывали, что показания на Фургала дал еще один его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, сидящий в СИЗО и заключивший досудебное соглашение.

Фургал является членом ЛДПР и возглавляет Хабаровский край с 2018 года. Он победил на выборах кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, бывшего губернатором края с 2009 года. Жириновский ранее обещал, что Фургала никогда не исключат из партии, и связывал его дело с успехами на своем посту. По мнению Жириновского, при руководителе из ЛДПР экономика в регионе развивалась лучше, чем при его предшественнике.

Теги: Сергей Фургал, Дмитрий Песков, задержание
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