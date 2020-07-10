Кремль ответил на слова об отказе Фургала возить в Москву «коробки денег»

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кремль не может реагировать на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали из-за его отказа возить в Москву «коробки денег», без точного указания, кто именно требовал взятки от губернатора. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Чтобы отреагировать на эти слова, надо знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — отметил Песков.

Как передает информагентство «Znak», Жириновский накануне сообщил, что бывший руководитель аппарата экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта неоднократно просил Фургала передать в Москву «ящичек» с деньгами. По словам Жириновского, подобные деньги ежегодно отправляют в столицу «по всей стране». «Он не стал возить три года, три коробки (с деньгами) он не привез в Москву! Вот и все!», — пояснил лидер ЛДПР.