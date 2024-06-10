Треть россиян согласились снизить зарплатные ожидания

33% респондентов заявили о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства, а 49% не откажутся от своих требований, говорится в опросе HeadHunter. Наименее гибкими оказались IT-специалисты

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум в первом квартале 2024 года и составил 0,15 пункта, говорится в результатах опроса HeadHunter (есть в распоряжении РБК).

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания — один из параметров, по которому аналитики HeadHunter составляют оценку (индекс самочувствия) текущего состояния соискателей и прогнозы на ближайшую перспективу. Он колеблется от –1 до +1, где –1 говорит о негативных настроениях работников, а +1 — об их стабильном самоощущении на рынке труда.

Согласно исследованию, каждый третий респондент (33%) заявил о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место во втором квартале 2024 года. Почти половина россиян (49%) не готовы отказаться от своих требований.

Наименее гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа, где индекс готовности составил 0,05 пункта, а чаще всего об их снижении говорили соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта), говорится в исследовании.

Опрос проводился с 29 апреля по 22 мая 2024 года на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter, в нем приняли участие 10 550 соискателей из России.

Результаты опроса также показали, что наибольшую готовность снизить зарплатные ожидания продемонстрировали представители сферы закупок, а самыми негибкими в этом вопросе оказались работники из IT-сферы.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в мае 2024 года россияне называли идеальной зарплатой более 140 тыс. руб. в месяц. При этом мужчины хотели бы ежемесячно зарабатывать 171 тыс. руб., женщины — 125 тыс. руб.

В прошлом году зарплатные ожидания россиян стали рекордными по сравнению с предыдущими. Так, по данным опроса Anderida Financial Group, респонденты сочли идеальной зарплату 181 тыс. руб. в месяц. При этом удовлетворение существующим уровнем дохода выразили 35% опрошенных, а еще треть заявили об обратном.

По данным Росстата, в апреле 2024 года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,6%. Однако эта тенденция сопровождается дефицитом кадров. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ отмечали максимальную потребность в работниках в абсолютном выражении в обрабатывающих производствах (335 тыс. человек), торговле (264 тыс.) и транспортной отрасли (198 тыс.). По состоянию на третий квартал 2023 года в целом количество незанятых вакансий достигало 2,3 млн.