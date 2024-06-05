В России обновился исторический минимум безработицы
Уровень безработицы в России в апреле достиг нового исторического минимума в 2,6%, следует из ежемесячного доклада Росстата.
Безработными, в соответствии с методологией Международной организации труда, в апреле оставались 2 млн россиян. При оценке учитывалась занятость населения в возрасте от 15 лет и старше (без исключения сезонного фактора).
Доля женщин среди безработных в апреле составила 52,8%, мужчин — 47,2% соответственно. Уровень безработицы среди женщин в целом также оказался выше, чем у мужчин (2,8 против 2,4%).
Из 2 млн безработных 800 тыс. — сельские жители, 1,2 млн — городские, говорится в отчете. Уровень безработицы в селах (4,3%) превышает этот показатель для городов (2,1%).
Средний возраст безработного в России, с учетом исключительно жителей от 15 лет и старше, в апреле составил 38,5 года. Доля молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных составила 15,4%, лиц в возрасте 50 лет и старше — 21%. Безработица среди тех, у кого отсутствует опыт трудовой деятельности, в апреле составила 24,3%.
Предыдущий минимум безработицы в истории современной России был установлен в марте. По оценке Росстата, тогда этот показатель составил 2,7%.
Президент России Владимир Путин называл рекордные данные «хорошим интегрированным показателем состояния экономики». Однако, поскольку безработицы в стране почти нет, рынок труда в России не заполнен в полном объеме, отмечал он.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года назвала дефицит кадров главной проблемой российской экономики. «Это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень», — сказала она. Аналогичную оценку насчет влияния дефицита кадров на промышленность делал и Минпромторг.
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