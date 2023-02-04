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Россияне назвали размер идеальной зарплаты

Anderida Financial Group: идеальный уровень зарплаты для россиян — 181 тыс. руб.
Год назад идеальная зарплата составляла 169 тыс. руб., указали в Anderida Financial Group, теперь же это 181 тыс. Рост связан с инфляцией, неуверенностью россиян в будущем и отсутствием подушки безопасности, считают аналитики
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Идеальной зарплатой россияне считают 181 тыс. руб. в месяц, это рекордный показатель за все время, выяснили в результате опроса аналитики Anderida Financial Group (AFG), пишет ТАСС.

Удовлетворение существующим уровнем дохода выразили 35% респондентов, еще треть заявили об обратном. Среди тех, кому не хватает средств для более комфортного уровня жизни, около 40% заявили, что им не достает для этого 20–30 тыс. руб., каждый третий назвал сумму в 15–20 тыс., 18% — более 30 тыс. и 10% — менее 15 тыс. У 65% респондентов нет сбережений, которых бы хватило на более чем три месяца.

«Россияне в ходе опроса определили, что идеальным уровнем дохода они считают сумму в пределах 181 тыс. руб. <...> За год ожидания россиян выросли на 12 тыс. руб., или 7%», — сообщили в AFG. Там добавили, что средняя сумма зарплат в России не превышает 60 тыс. руб.

Участниками опроса стали более 1,5 тыс. человек из числа городских жителей с постоянным доходом.

В прошлые годы динамика роста составляла 10%, отмечают аналитики. Сейчас, как считают специалисты AFG, рост уровня зарплаты мечты связан с инфляцией, неуверенностью россиян в будущем и отсутствием у многих подушки безопасности.

Аналитики отметили, что россияне, находящиеся за границей, считают идеальной зарплату в 205 тыс. руб. В AFG отметили, что это связано с разницей в размере ежемесячных трат: для тех, кто находится за рубежом, они больше на 15–25%.

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Два года назад россиянам для счастья нужен был ежемесячный доход в 166 тыс. руб. в месяц, опрос на данную тему проводил рекрутинговый сервис Superjob. Запросы мужчин при этом были выше, чем у женщин, — 187 тыс. против 146 тыс. руб. Кроме того, молодежи до 24 лет для счастья было нужно меньше денег, чем людям старше 45 — 135 тыс. против 190 тыс. руб.

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Зарплаты средняя зарплата
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