Фестиваль сидра в Москве перенесли после отравлений в регионах

Организаторы планировали провести фестиваль 17 июня, но на фоне массовых отравлений сидром в нескольких регионах России решили перенести его на середину июля

Фото: Juan Herrero / EPA / ТАСС

Фестиваль сидра в Москве I Love Cider 2023, который был запланирован на 17 июня, перенесен на июль после настоятельных рекомендаций со стороны властей, сообщила РБК организатор мероприятия Алина Локтева.

«За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, роста информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре», — отметила она.

Фестиваль, по ее словам, несет просветительскую и образовательную функцию, и в нем участвуют производители сидра со всей России. Локтева намерена обратиться за поддержкой к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы тот оказал содействие в проведении фестиваля на столичных площадках. Новая предварительная дата мероприятия — 15 июля, все ранее проданные билеты останутся действительными, сообщила она.

В начале июня в Самарской, Ульяновской и других областях начали фиксировать случаи отравления напитком «Мистер Сидр». По последним данным Минздрава, скончался 31 человек, пострадал 101, более двух десятков человек находятся в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала присутствие в напитке примеси метанола и бутана. По поручению Роспотребнадзора в 17 регионах России из продажи изъяли в общей сложности более 70 тыс. л «Мистера Сидра».

СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования арестованы несколько человек, в том числе организовавший производство напитка Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин. Последние двое, по версии следствия, украли спиртосодержащую жидкость со складов МВД, продали ее Артему Айрапетяну, который, в свою очередь, перепродал спирт Гусейнову. Айрапетян тоже находится под стражей.

На фоне следствия и выявления факта кражи спирта с должностей уволены замглавы МВД по Самарской области генерал-майор Юрий Сафронов, а также начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник Александр Ремнев.