Колокольцев уволил генерала МВД из-за кражи спирта со склада

При расследовании дела о массовом отравлении «Мистером Сидром» обнаружили кражу спирта со склада МВД, где он хранился с 2012 года. Свои посты потеряли генерал-майор и полковник МВД

Юрий Сафронов (Фото: МВД России)

Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замглавы МВД по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник Александр Ремнев.

Поводом для увольнений стало расследование канала поставок «Мистера Сидра», в результате употребления которого в нескольких регионах погибли более 30 человек. «В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

В рамках дела задержали двух жителей Самары, а также сержанта полиции, охранявшего склад. По версии следствия, он помог злоумышленникам, пустив их на склад.

О первых случаях отравления «Мистером Сидром» со смертельным исходом Следственный комитет сообщил 5 июня. За несколько дней до этого в Дмитровограде (Ульяновская область) несколько человек были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, шестеро умерли. Все они пили сидр, купленный в магазинах «Территория пива», куда его поставили из Самарской области. Производителем напитка оказалось ООО «Анди». К 8 июня известно о 31 погибшем после употребления напитка — в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях. Выявили пострадавших от отравления сидром также в Пензенской и Курганской областях. В общей сложности число отравившихся в России достигло 96 человек, из них 29 человек — в тяжелом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки, а Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. Позднее экспертиза показала в изъятом сидре примеси метанола и этилбутирата.

Следственный комитет завел дело о незаконном производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По делу в Самарской области задержали предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова. Ему предъявили обвинения и отправили под арест сроком на два месяца. Свою вину он не признал. Его адвокат Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого. В рамках дела задержали менеджеров компании Антона Фролова и Рамиля Асланова, которые занимались реализацией сидра, а также главного бухгалтера Полину Ускову.