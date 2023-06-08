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В России изъяли более 70 тыс. л «Мистера Сидра»

Роспотребандзор и Росалкогольрегулирование изъяли более 70 тыс. л «Мистера Сидра»
Фото: МВД России по Ульяновской области
Фото: МВД России по Ульяновской области

Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л напитка «Мистер Сидр», ставшего причиной отравления как минимум 96 россиян. Об этом сообщила РБК пресс-служба Роспотребнадзора.

Сидр изъяли в 17 регионах: Астраханской, Нижегородской, Курганской, Рязанской, Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Самарской областях, Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае.

О первых случаях смерти от отравления «Мистером Сидром» Следственный комитет сообщил 5 июня. За несколько дней до этого в Дмитровограде Ульяновской области несколько человек были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Все они пили сидр, купленный в магазинах «Территория пива», куда его поставило из Самарской области ООО «Анди». Погиб как минимум 31 человек, общее число случаев отравления, по данным Минздрава за 7 июня, достигло 96.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки, а Росалкогольрегулирование остановило его отгрузку и поставки. Экспертиза нашла в изъятом сидре примеси метанола и этилбутирата.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). В Самарской области задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Его арестовали на два месяца. Свою вину он не признал.

Адвокат Гусейнова Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого. Правоохранительные органы задержали менеджеров компании Антона Фролова и Рамиля Асланова, которые занимались реализацией сидра, а также главного бухгалтера Полину Ускову.

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«Мистер Сидр» сидр Роспотребнадзор Росалкогольрегулирование
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