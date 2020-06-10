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Авария с участием Ефремова ,  
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Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Добровинский говорит, что будет вести дело бесплатно
Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил РБК сам Добровинский.

«Семья Сергея Захарова обратилась ко мне с просьбой помочь им добиться справедливости. И меня подкупило их желание на примере своего семейного горя дать возможность нашему обществу вынести важный урок: вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей. Для меня как для адвоката важно быть полезным человеку, которого я защищаю, а в данном случае я понимаю, что могу принести пользу нашему обществу, и именно поэтому я буду вести это дело бесплатно», — заявил РБК Добровинский.

Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП
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<p>Михаил Ефремов (справа), доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста</p>

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением актера, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали, и к утру он скончался в НИИ им. Склифосовского. После этого дело, возбужденное в отношении Ефремова, переквалифицировали с ч. 2 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) на более тяжкую ч.4 той же статьи. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Михаил Ефремов в здании Таганского суда

Сразу после ДТП у Ефремова взяли объяснения и отпустили под подписку о невыезде. Утром после смерти Захарова актер был вызван на допрос в полицию, но не явился на него и не обнаружился по адресу, который ранее назвал полицейским — его нашли в другой квартире в результате оперативных мероприятий. 9 июня Таганский суд по ходатайству следователя из столичного УВД по ЦАО отправил Ефремова под домашний арест.

В крови Ефремова обнаружили следы наркотических веществ — кокаина и каннабиноидов, сообщали источники РБК, ТАСС и Telegram- канала 112. Актера направят на психиатрическую экспертизу.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Ефремов, авария, ДТП
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