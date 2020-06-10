Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Добровинский говорит, что будет вести дело бесплатно

Александр Добровинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокат Александр Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших — семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом сообщил РБК сам Добровинский.

«Семья Сергея Захарова обратилась ко мне с просьбой помочь им добиться справедливости. И меня подкупило их желание на примере своего семейного горя дать возможность нашему обществу вынести важный урок: вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей. Для меня как для адвоката важно быть полезным человеку, которого я защищаю, а в данном случае я понимаю, что могу принести пользу нашему обществу, и именно поэтому я буду вести это дело бесплатно», — заявил РБК Добровинский.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee под управлением актера, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали, и к утру он скончался в НИИ им. Склифосовского. После этого дело, возбужденное в отношении Ефремова, переквалифицировали с ч. 2 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) на более тяжкую ч.4 той же статьи. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.