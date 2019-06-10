Хинштейн сообщил о передаче дела Ивана Голунова в Главное управление СКР

Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дело спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, передали в Главное следственное управление СКР. Об этом на своей странице в Twitter сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Хорошая новость! По моему обращению мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело Ивана Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР», — написал Хинштейн, выразив надежду, что это поможет «расставить точки над i».

РБК обратился в пресс-службы ГУ МВД России по Москве, ГСУ СК России по Москве и Прокуратуру Москвы.

Ранее Хинштейн «в целях объективности» попросил прокуратуру передать это дело в СК, чтобы расследование вел не тот орган, который задерживал журналиста.